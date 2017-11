Konstanz Konstanzer Westtangente nach Unfall in beide Richtungen gesperrt

Konstanzer Westtangente nach Unfall in beide Richtungen gesperrt

Nach einem Unfall auf der Westtangente in Konstanz zwischen der B33 und Wollmatingen ist die Straße derzeit in beide Richtungen gesperrt.

Mindestens eine Person wurde schwer verletzt, eine Person musste aus einem Fahrzeug befreit werden. In den Unfall waren ein Transporter und ein weiteres Auto verwickelt. An der Unfallstelle sind derzeit Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz. Mehr dazu in Kürze auf SÜDKURIER Online.