Konstanz Konstanzer Theaterintendant Christoph Nix stellt Umsetzung von zwei Großprojekten in Frage

Die Organisation und Durchführung des Schiffprojekts Atlantis 2020 und der Landestheatertage 2019 sind laut dem Theaterchef ohne ein Engagement bis 2021 kaum zu machen. Und jetzt steht auch noch der Verdacht im Raum, dass die Abstimmung im Rat nicht korrekt lief.

2019 und 2020. Zwei Jahre, in denen Konstanz landesweit strahlen soll dank zweier Projekte des Stadttheaters: der Austragung der Landestheatertage 2019 und des mehrwöchigen Projektes Atlantis 2020. Atlantis hätte ein voraussichtliches Budget von 700 000 Euro. Laut Regie ist geplant, ein Schiff mit theatralischen Figuren und Darstellungen zwei Wochen über den See von Hafen zu Hafen schippern zu lassen. Bereits im Herbst 2017 regte Theaterintendant Christoph Nix an, seinen Vertrag um ein Jahr bis 2021 zu verlängern.

Schwer zu machen für das Haus

Seine Begründung: „Aufgrund des enormen Planungsaufwandes wäre eine zeitliche Folge 2019 und 2020 für unser Haus schwer zu schaffen. Viel wichtiger aber ist, dass es medial klüger ist, diese Ereignisse zu entzerren, um diese medial voll zu kapitalisieren. Sollten beide Projekte in kurzer Folge stattfinden, würden sie nicht nur medial verschwimmen, sondern sicher auch qualitativ leiden. Es ist fraglich, ob wir dann beide Projekte durchführen können. Da die Planungen schon laufen, ist eine Entscheidung über eine Verlängerung für uns in naher Zukunft wichtig." Vor einer Woche nun lehnte der Gemeinderat die Verlängerung des Vertrages in nicht-öffentlicher Sitzung mit 24:13 ab. Seither findet eine emotionale Diskussion statt, die längst zu einer politischen geworden ist.

Linke Liste: Ist die Abstimmung womöglich ungültig?

Denn der nächste Paukenschlag ist bereits gesetzt. Die Linke Liste (LLK), deren zwei Stadträte den Unterstützern Intendant Nix zugerechnet werden, hat Zweifel, dass die Abstimmung überhaupt korrekt lief. Denn das Votum konnten die Politiker geheim abgeben. Das, teilte die LLK am Mittwochabend mit, "wurde angeregt" (wobei offen bleibt, von wem) und sei dann auch so erfolgt. Allerdings sei keine Abstimmung darüber erfolgt, "ob der Antrag auf geheime Abstimmung überhaupt eine Mehrheit finde." Die LLK geht deshalb nach eigenen Angaben von einem Verfahrensfehler aus und will nun eine rechtliche Prüfung durch die Verwaltung. Sollte ein solcher Fehler festgestellt werden, sei das Abstimmungsergebnis ungültig, und die Entscheidung müsse wiederholt werden.

Beide Projekte schwer zu stemmen

Die Führungsriege im Theater analysiert aktuell, ob eine Umsetzung beider Projekte unter diesen Umständen realisierbar ist. Beide Projekte fielen zwar noch in die Amtszeit von Christoph Nix, doch trotzdem hält er eine Verlängerung erforderlich für die Umsetzung. „Wir neigen dazu, nur eines der beiden Projekte zu stemmen“, sagt Christoph Nix dazu. „Beide werden kaum machbar sein.“ Der Grund liegt in seinen Augen in der Entscheidung des Gemeinderates: Ein Theater, das wenig später eine neue Intendanz bekäme, könne nicht am Ende der Ära ein aufwendiges und umfangreiches Projekt wie Atlantis stemmen. „Ein Haus zerfällt in den letzten Monaten vor dem Intendantenwechsel“, fügt er hinzu. „Das ist ein ganz normaler Vorgang, da der neue Intendant sein eigenes Team mitbringen und zusammenstellen möchte.“ Eine Entscheidung über die Austragung der Projekte soll nächste Woche fallen.

Osner: "Nix hat ein Großwerk geschaffen"

Bürgermeister Andreas Osner äußerte sich gestern auf Nachfrage so: „Ich habe von dem Atlantis-Projekt ja auch erst durch den SÜDKURIER erfahren. Ich hoffe, dass es stattfinden wird.“ Er hofft auf eine weniger emotionale Diskussion. „Die Verlängerung des Vertrages war für mich nie ein Thema, weil es nicht an mich herangetragen wurde. Mit den Fraktionen wurde gesprochen – nicht mit der Verwaltung“, sagt der Kulturbürgermeister. „Der Intendant hat in dieser Stadt ein Großwerk geschaffen. Was er künstlerisch erreicht hat, steht über allen Zwischentönen. Das Vermächtnis, was Herr Nix der Stadt gegeben hat, ist gewaltig. Ich möchte nicht, dass seine Leistung zerredet wird, das tut niemandem gut.“

"Falsche Entscheidung des Gemeinderates"

Die Schauspieler Laura Lippmann und Georg Mehlich wurden im Herbst in den Gemeinderatsfraktionen vorstellig, um die Stimmung abzuklopfen. "Das war unsere Idee, nach dem Herr Nix seine Bereitschaft signalisiert hat, weitermachen zu wollen, wenn die Stadt es auch wolle", erklärte Georg Mehlich und tritt damit Vorwürfen entgegen, der Intendant habe seine Leute vorgeschickt, "weil er zu feige ist", wie ein Gemeinderat sagte. „Herr Nix hat uns nicht geschickt, wir waren im Auftrag aller 22 Schauspieler unterwegs. Wohl aber haben wir ihn vorher gefragt, ob er bleiben wolle“, sagt Laura Lippmann. Die Führungsriege um Mark Zurmühle, Laura Ellersdorfer, Ingo Putz, Daniel Grünauer und Daniel Morgenroth schrieb folgende Stellungnahme: „Wir halten die Entscheidung für falsch, sie repräsentiert unsere Ansicht nach nicht den Willen der Bevölkerung.

Unser Haus ist ausgelastet wie nie – selbst im Januar über 90 Prozent. Der Gemeinderat hat das Interesse der Stadt und Bürger nicht im Blick. Es ist eine Entscheidung gegen das Kritische und Unbequeme. Das Theater als Opposition wird abgewählt.“

Nix für manche Räte zu umtriebig?

Anselm Venedey, Gemeinderat der Freien Wähler, sagte gegenüber dem SÜDKURIER: „Man wollte wohl keinen umtriebigen, engagierten und polarisierenden Theatermacher. Ich befürchte, dass so mancher Gemeinderat Nix nicht mehr wollte, weil er sich zu politischen Themen äußert. Das gehört in meinen Augen unbedingt zum Theater dazu.“ Auch Osner ist der Meinung, dass „ein Theater provokant und querbürstend sein muss. Und da muss jeder auch mal was aushalten. Das Theater hat die gleichen Rechte wie die anderen Ämter und Betriebe in unserer Stadt.“ Das Theater sieht sich eingeengt: „Irgendwann verliert Theater an Bedeutung“, sagt Ingo Putz. Mark Zurmühle: „Die Stadt spricht von Visionen und schickt den Mann weg, der täglich Visionen aufzeigt. Dieses funktionierende Gebilde soll zerschlagen werden.“ Die Gemeinderatsfraktionen wollten sich zum Ergebnis der Abstimmung nicht äußern, da sie nicht öffentlich war.

Antrag der CDU

Die CDU-Gemeinderatsfraktion stellte nun den Antrag, am 30. März im Kulturausschuss über das Projekt Atlantis zu debattieren: "Die Nachricht vom Großprojekt Atlantis hat nicht nur die SÜDKURIER-Leser, sondern auch uns überrascht. Es war bisher guter Brauch, dass solche Vorhaben vor der öffentlichen Bekanntgabe im Kulturausschuss beraten und im Finanzausschuss beschlossen werden. Warum das Theater ohne Zeitnot davon abgesehen hat, erschließt sich uns nicht."