Konstanz Konstanzer Theaterintendant Christoph Nix: "Wir werden weiterhin gutes Theater machen"

Trotz des wochenlangen Hin-und-her-Verfahrens um seine Vertragsverlängrung will sich der Intendant des Konstanzer Theaters, Christoph Nix, die Laune nicht verderben lassen. Oberbürgermeister und Bürgermeister der Stadt Konstanz wirft er in ihrem Vorgehehen Kulturlosigkeit vor.

Wenige Tage nach der verweigerten Vertragsverlängerung für Intendant Christoph Nix um ein halbes Jahr ist die Stimmung im Theater zwar nicht wieder perfekt – doch der Blick der Protagonisten geht nach vorne. Bevor die Bereitschaft verkündet wurde, auch in den kommenden zwei Jahren bis zum Ende der Intendanz großes Theater machen zu wollen, wollte Nix seine Enttäuschung über die Vorgänge der vergangenen Woche zum Ausdruck bringen: „Ich klebe nicht an dem halben Jahr, es ging mir immer um das Ensemble, das hier seit dreizehn Jahren schuftet“, sagt er. „Dann hätte das Ensemble im Fünf-Jahres-Zyklus arbeiten können, was ihnen ja auch zusteht.“

"Der Inbegriff der Kulturlosigkeit"

Eines wollte er noch loswerden: Für ihn sei es der Inbegriff der Kulturlosigkeit, dass Oberbürgermeister und Bürgermeister unmittelbar vor der nicht-öffentlichen Abstimmung gegen den avisierten Kompromiss einer halbjährigen Vertragsverlängerung votierten – ohne ihn vorher darüber zu informieren.

Der Gemeinderat hatte bereits im Januar gegen die Verlängerung des 2020 endenden Vertrages um ein Jahr gestimmt. Das jedoch hatte das Theater als Voraussetzung genannt, um die Großprojekte Theatertage 2019 und Atlantis 2020 durchführen zu können. Das Theater entschied sich, mit Atlantis nur noch eines der Großprojekte umzusetzen. Der von beiden Seiten dann für gut gehaltene Kompromiss wurde vom Gemeinderat abgelehnt.

"Werden weiterhin gutes Theater machen"

Doch Christoph Nix betont nun, sich die Laune nicht verderben zu lassen. „Wir werden weiterhin gutes Theater machen“, versprach er den Menschen. Laura Ellersdorfer, die leitende Dramaturgin: „Es ist schade, dass die Theatertage nicht stattfinden werden. Aber wir haben viele Pläne, die wir trotzdem verfolgen. Wir werden uns nun voll ins Projekt Theaterschiff stürzen. Ich denke, dass wir durch die Anbindung von Österreich und Schweiz Möglichkeiten haben, andere Menschen fürs Theater zu gewinnen – wir freuen uns darauf.“

Neuer Spielplan wird Ende März vorgestellt

In drei Wochen würde der neue Spielplan vorgestellt werden. Nix wundert sich im Zusammenhang mit Atlantis über eine Anfrage der CDU-Gemeinderatsfraktion, dass dafür ein Beschluss notwendig sei. „Ich bin der Meinung, dass wir dafür keinen Beschluss benötigen.“

Die CDU schrieb diese Worte an Kultur-Bürgermeister Andreas Osner: „Wir bitten Sie freundlich darum, dass das Projekt Atlantis vor dem Abschluss von Verträgen, die 700 000 Euro umfassen sollen, in der Sitzung des Kulturausschusses am 20. März 2018 mit den erforderlichen Unterlagen Inhalt, Konzeption, Spielorte, Kostenaufstellung und Kostendeckungskonzept beraten wird. Wir beantragen hiermit, den Punkt Projekt Atlantis auf den öffentlichen Teil der Tagesordnung zu setzen.“

Es sei bisher guter Brauch, dass solche Vorhaben, die eine Bereitstellung von Sondermitteln erfordern, vor der öffentlichen Bekanntgabe im Fachausschuss Kultur beraten und dann ebenso im Finanzausschuss darüber beschlossen werden. Das Theater hat hier eine andere Ansicht. Daniel Morgenroth, der Referent des Intendanten, dazu: „Wir haben jetzt eine Informationsvorlage erstellt. Aber ein Entschluss ist in keiner Weise notwendig.“

Atlantis-Projekt

Zwischen April und Juni 2020 soll ein Theaterschiff von Konstanz in den See stechen. "Auf dem Schiff befinden sich Figuren der griechischen Antike, Überlebende der Odyssee, letzte Kosmonauten aus der Zeit, als es den Mond noch zu entdecken galt, eine interdisziplinäre Gruppe von androgynen Aristokraten und Forschern auf der Suche nach der verschwundenen Republik Atlantis", wie es in einer Erklärung heißt.