Konstanz Konstanzer Studentin im Tertianum: Zeit statt Miete

Die Studentin Marit Meinhold wohnt ein Jahr kostenfrei im Tertianum und schenkt den Bewohnern im Gegenzug ihre Zeit

Das deutschlandweit einzigartige Projekt „Student in Residence“ hat mit dem Einzug der Gewinnerin in die Tertianum Premium Residenz an der Konstanzer Marktstätte begonnen. Ein Jahr läuft laut eienr Pressemeldung das generationsübergreifende Wohnkonzept, bei dem die Studentin kostenlos eine Zwei-Zimmer-Wohnung erhält und dafür jeden Monat ein mit den Bewohner entwickeltes Aktivitäten-Programm realisiert.

Das Generationen-Wohnprojekt verbindet den akuten Bedarf an Wohnraum in der Universitätsstadt Konstanz mit einem inspirierenden Generationsaustausch. Für Tertianum ist das Alter alterslos, und somit ist es naheliegend, das eigene Haus für mehrere Generationen zu öffnen. Erstmals im Wintersemester 2017/18 wird die 25-jährige Studentin Marit Meinhold für ein Jahr kostenfrei in einer Stadthaus-Wohnung des Tertianum Konstanz – inklusive Fünf-Sterne-Service – wohnen. Im Gegenzug zahlt sie mit einer Währung, die heute so viel mehr wert ist als Geld: Zeit. Dafür entwickelt sie ein Programm gemeinsam mit den Bewohnern und realisiert dies innerhalb von 20 Stunden pro Monat neben ihrem Studium (Englisch, Französisch, Geschichte auf Lehramt). „Unser Bestreben ist es, die Älteren in der Gesellschaft nicht zu isolieren, sondern durch verbindende Generationen-Konzepte Menschen jeden Alters immer wieder zusammen zu bringen. Damit sind wir gern Vorreiter in Deutschland, um den Dialog und die Kreativität zu fördern, aber auch Lösungen anzubieten,“ so Anna Schingen, Direktorin Marketing & PR der Tertianum Premium Residences.

Weitere Informationen Mit 25 in die Seniorenresidenz: Konstanzer Studentin Marit Meinhold gewinnt ungewöhnlichen Wettbewerb

Ähnlich kreativ wie bei ihrer Bewerbung ist Marit Meinhold auch in der Konzeption des gemeinsamen Programms mit den Bewohnern des Tertianum für insgesamt 20 Stunden pro Monat. Zu allen Bereichen des Lebens hat sie Vorschläge für gemeinsame Aktivitäten entwickelt und wird diese zusammen mit den Bewohnern in den ersten Tagen diskutieren. Das Ziel ist ein breit gefächertes Programm von Kultur über Kunst und Literatur bis hin zu Sport und Ausflügen – alles rund um den Bodensee.