Konstanz Konstanzer Spitalstiftung baut bis zu 76 Wohnungen für zukünftige Mitarbeiter

Die Konstanzer Spitalstiftung errichtet bis zu 76 neue Wohnungen. Aus gutem Grund: Sie will Bewerber einfacher für den Einstieg ins Unternehmen überzeugen, wenn sie angesichts des angespannten Immobilienmarkts Wohnraum anbieten kann. Wie die Neubauten aussehen sollen, steht nun fest. Ein Konstanzer Büro hat den Architekturwettbewerb gewonnen.

Es sind vor allem Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen, die sich bei der Suche nach Personal zur Decke strecken müssen. Es fehlt an bezahlbarem Wohnraum, nicht nur in Konstanz. Hat sich ein Kandidat um eine Stelle beworben, müssen Unternehmen und Einrichtungen hoffen, dass er aufgrund des ausgedünnten Immobilienmarkts mit hohen Mietpreisen nicht wieder abspringt. Die Spitalstiftung kennt das Problem und arbeitet weiter an einer Abhilfe. Sie plant bis zu 76 neue Wohnungen auf dem Stiftungsareal. Wie die neue Wohnanlage aussehen soll, steht nun fest.

Und klar ist auch, dass es einen ungebrochenen Bedarf an Betriebswohnungen für Angestellte bei der Spitalstiftung wie auch beim Klinikum gibt. Derzeit saniert die Stiftung ein Personalwohnhaus mit 34 Wohnungen. Auf der Interessentenliste stünden mehr als 50 Namen, sagte Stiftungsdirektor Andreas Voß. Allerdings sind es nicht nur Mitarbeiter aus dem Pflegebereich von Stiftung und Krankenhaus. Auch jene, deren Gehalt üppiger ausfällt, wollen eine der Wohnungen, weil der freie Immobilienmarkt leer gefegt ist. In den neuen Häusern auf dem Stiftungsgelände zwischen Mainau-, Allmannsdorfer und Luisenstraße entstehen nicht mehr nur Ein- und Zweizimmerwohnungen wie bislang. "Damit auch Familien unterkommen", sagte am Dienstag Baubürgermeister Karl Langensteiner-Schönborn, damit sich der Pfleger oder der Arzt mit Anhang in letzter Minute nicht doch noch für einen Job in einer anderen Stadt entscheidet. Langensteiner-Schönborn und Andreas Voß haben am Dienstag den Siegerentwurf eines Realisierungs- und Ideenwettbewerbs vorgestellt.

Mit klarem Abstand hat das Konstanzer Architekturbüro von Markus Lanz und Nicolas Schwager das Rennen gemacht. Es habe, so Langensteiner-Schönborn, durch seine Punkthäuser bestochen, anstatt auf eine opulente Zeilenbebauung zu setzen. "Die Maßstäblichkeit war für uns ein wichtiger Faktor", erklärte Nicolas Schwager. Die Häuser auf dem Grund der ehemaligen Klinikgärtnerei im Nordosten orientieren sich in ihren Dimensionen an der bestehenden Bebauung entlang der Allmannsdorfer Straße; ihre Kubatur ordnet sich sogar unter. Die Grundrisse sind schnell veränderbar. Auch die Aufteilung zu Gunsten von Wohngemeinschaften, wenn gewünscht, ist berücksichtigt. Langensteiner-Schönborn ist überzeugt: "Das setzt in Konstanz sicherlich wieder einen Maßstab in der Architekturqualität." Die Baukosten stehen noch nicht fest.

Läuft alles nach Plan, ist 2018 Baubeginn. Das Projekt ist unterteilt in einen Realisierungs- und einen Ideenteil. Im ersten Schritt baut die Stiftung sechs dreigeschossige Häuser mit insgesamt 46 Wohnungen. Die späteren Bewohner sollen ihre Autos zentral im Klinikparkhaus abstellen. Rund 30 weitere Wohnungen könnten in einem zweiten Schritt in drei Gebäuden auf dem Stiftungsgelände entstehen. Ideen hierfür hat das Konstanzer Büro mitgeliefert. Mit einer Umsetzung dieser Phase rechnet der Stiftungsdirektor Andreas Voß allerdings nicht innerhalb der nächsten fünf bis sechs Jahre.

Wie es weitergeht

Neben der baurechtlichen Vorbereitung muss der Spitalausschuss des Gemeinderates einen Projektbeschluss fassen. Bis zum Baubeginn vermutlich im kommenden Jahr wird das Siegerbüro Lanz und Schwager seinen Entwurf überarbeiten und ein Grünkonzept vorlegen. Wobei die Architekten bereits darauf geachtet haben, bestehendes Grün zu erhalten. Alle 13 eingereichten Entwürfe für den Architekturwettbewerb sind bis Freitag im Speichersaal des Konzils zu sehen – ab Montag werden die Siegerentwürfe im Technischen Rathaus ausgestellt. Die Spitalstiftung hat auf dem Stiftungsgelände in zwei Personalwohnhäusern 180 Wohnungen, ein Gebäude mit 34 Wohnungen auf dem Areal wird derzeit saniert, rund 200 weitere Wohnungen gibt es in der Stadt.