Konstanz Konstanzer Siemens-Halle als Ausstellungsraum: realitätsfremd oder überlegenswert?

Peter Müller-Neff überrascht mit neuem Vorschlag. Bürgermeister Andreas Osner blockt ab, der neue Besitzer ist offen für alles

Es vergeht kein Tag, an dem in der Konstanzer Kunst- und Kulturszene nicht über die Zeitgenössische Kunst debattiert wird. Weniger über die Kunst an sich, das zwar auch – vielmehr aber darüber, wie wenig Platz in der Stadt für sie da ist. Schnell führen solche Diskussionen zu einem fiktiven Kunsthaus, von dem die Protagonisten schon lange träumen. Der einstige Bildungsturm neben dem Kulturzentrum, der mittlerweile nur noch Turm heißt und der in Zukunft Ausstellungsraum für allerlei Werke sämtlicher Genres sein soll, ist exklusiv für Zeitgenössische Kunst nicht vorgesehen. "Wir wollen hier Kunst und Kultur vermitteln", erklärt Kulturamtsleiterin Sarah Müssig. Die Verwaltung setzt auf das Projekt Kurt – Kulturvermittlung im Turm. Das sieht eine Nutzung als Ausstellungsort für angewandte Kunst vor. Die vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten der angewandten Kunst bieten Chancen für eine Etablierung eines weitgefächerten kulturellen Bildungsangebotes in den Bereichen Bildende Kunst, Fotografie, Design an einem außerschulischen Kulturort.

Das findet nicht nur Beifall. Gemeinderat Peter Müller-Neff, einer der fünf Köpfe der Initiative Zeitgenössische Kunst, hat die Befürchtung, "dass wir dann in dem Turm lediglich ein Mischmasch präsentieren". Er hat einen anderen Vorschlag: "Warum prüfen wir nicht, ob die Halle im Siemensareal als Ausstellungsraum für Zeitgenössische Kunst in Frage kommt?" Eine Idee, die ordentlich Staub aufwirbelte. "Wir als Verwaltung können einen Prüfungsauftrag gar nicht annehmen, da wir die Halle nicht besitzen", sagt Bürgermeister Andreas Osner dazu. "Das ist absolut realitätsfremd.

Wir können doch nicht irgendjemand dorthin schicken, der dann ein paar Bilder aufhängt und schon haben wir einen Ausstellungsraum. Besser als mit diesem Vorschlag kann man die eigentliche Arbeit einer Verwaltung nicht blockieren." Andreas Osner hat sich auf den Turm festgelegt: "Ich möchte, dass hier ein Kleinod für Zeitgenössische Kunst entsteht. Und wenn Herr Müller-Neff wirklich so interessiert wäre an der Zeitgenössischen Kunst, dann wüsste er, dass ein Gebäude speziell dafür gebaut werden müsste und dass man nicht einfach eine alte Halle dafür braucht."

Besitzer des gesamten Siemens-Areals ist die Firma I&R Dietrich Wohnbau aus Lindau. 28,6 Millionen Euro hat das Unternehmen für das 70 000 Quadratmeter große Grundstück inklusive der Bestandsgebäude in die Hand genommen. Die angesprochene und denkmalgeschützte Shedhalle ist 5000 Quadratmeter groß, hat eine wellenförmige Satteldachform. Projektentwicklerin Maria Wechsel erfuhr vom SÜDKURIER von der Idee eines Ausstellungsraumes. "Wir stehen dem grundsätzlich offen gegenüber", sagt sie. "Da die Halle unter Denkmalschutz steht, müssten wir zunächst eruieren, was möglich ist. Aber ich halte die Idee für überlegenswert." Konkrete Anfragen zur weiteren Nutzung der Halle gebe es bisher noch nicht, "aber da wir in der Regel die Gebäude weiter verkaufen, müssten wir zunächst einen Käufer finden. Doch wir sind gerne bereit, uns dahingehend Gedanken zu machen."

Auch Museumsleiter Tobias Engelsing meldet sich in der Diskussion zu Wort. Er hält den Vorschlag Siemens-Halle nicht für sachdienlich – auch und vor allem mit Blick auf ein mögliches Kunsthaus in näherer Zukunft, das er damit gefährdet sieht: "In einer Industriehalle sind die notwendigen Sicherheitsstandards nicht gegeben", sagt er. "Wir sollten im ganz großen Rahmen denken, ansonsten machen wir uns das kaputt, indem wir das nächste Groschengrab haben."

Bürgerforum

In Petershausen entsteht am ehemaligen Siemens-Areal an der Bücklestraße ein Quartier mit urbaner, gemischter Nutzung: Wohnen, Gewerbe, Dienstleistungen und öffentliche Flächen mit Vernetzung mit den benachbarten Quartieren sowie ein Mobilitätskonzept sind die Basis. Die Firma I&R plant am 13. Dezember, 18 Uhr ein Bürgerforum im Wolkensteinsaal im Kulturzentrum am Münster zu den Plänen. Hier werden Themen wie die Nutzung, der Verkehr und die Grünflachen thematisiert.