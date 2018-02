Konstanz Konstanzer SPD-Kreisverband: 52 Parteieintritte in einem Monat

Konstanzer SPD-Kreisverband: 52 Parteieintritte in einem Monat

Die Sozialdemokraten im Landkreis Konstanz haben seit Jahresbeginn 52 neue Mitglieder hinzugewonnen. Unklar bleibt, ob die Neuen nur bei der Mitgliederbefragung der Bundes-SPD gegen eine Große Koalition stimmen wollen, oder ob sie ein langfristiges Engagement in der Partei anstreben.

Der Streit um die Frage, ob die Sozialdemokraten im Bund nochmals eine Regierungskoalition mit CDU und CSU eingehen wollen, bringt den SPD-Ortsvereinen im Landkreis Konstanz neue Mitglieder. Nach Angaben von SPD-Kreisverbandssprecher Winfried Kropp sind seit Jahresbeginn 52 Mitglieder neu hinzugekommen, aber keine ausgetreten. Ob die Neuen vorwiegend Menschen sind, die der Kampagne der Jungsozialisten und ihres Bundesvorsitzenden Kevin Kühnert folgen, und sich der SPD vor allem anschließen, um beim Mitgliederentscheid gegen die Große Koalition zu stimmen und so auch den Vorsitzenden Martin Schulz zu stürzen, lässt sich nicht sicher sagen. Nach Angaben Kropps seien jedenfalls nicht nur junge Menschen neu zur SPD gestoßen. Das Durchschnittsalter der Neuen liege bei 47 Jahren. Bei insgesamt 921 SPD-Mitgliedern im Landkreis würden sie aber in jedem Fall nur einen kleinen Teil der Abstimmungsberechtigten stellen. Wer bis 6. Februar als ordentliches SPD-Mitglied gemeldet ist, kann beim Mitgliederentscheid über eine neue Regierungskoalition mitwirken, das hat die Partei-Führung so festgelegt.

Der SPD-Kreisvorsitzende Tobias Volz sieht in den Mitglieder-Bewegungen den Ausdruck gelebter Demokratie. Er hofft, dass es gelingt, viele der Neuen in der Partei zu halten. Bei strittigen Punkten und Personalentscheidungen seien verstärkte Eintritte und auch das Mittel der Mitgliederwerbung nicht neu. Volz erinnert daran, wie es 2015 bei den Kreisgrünen Debatten um Neueintritte gab, als überraschend die heutige Abgeordnete Nese Erikli gewählt und der damalige Landtagsabgeordnete Siegfried Lehmann abgewählt wurde.

Mit welcher Einstellung zur großen Koalition die Neuen bei der SPD nun auch gekommen sind: Kreisverbandssprecher Winfried Kropp heißt sie willkommen. "Neue Mitglieder sind eine Chance. Sie bringen Ideen und wollen gestalten. Sie zwingen eine Partei, ihre Rituale und Formen zu überdenken." Es sei wichtig, den Neuen attraktive Möglichkeiten der Mitwirkung zu bieten.

Ähnlich sieht dies auch Lina Seitzl, die Vorsitzende des SPD-Ortsvereins Konstanz. Die Neueintritte seien "mit Sicherheit" durch die Aussicht auf die Entscheidung über den künftigen Koalitionsvertrag motiviert. Wie die Neuen abstimmen wollten, sei aber nicht bekannt. "Ich kann mir aber gut vorstellen, dass die Neumitglieder bei der Frage ebenso gespalten sind wie die Gesamtpartei." Seitzl geht davon aus, dass diese Sozialdemokraten langfristig der Partei erhalten bleiben. "Wir freuen uns sehr über jeden Neueintritt. Die SPD lebt nämlich vom Engagement und den Ideen ihrer Mitglieder." Seitzl verweist darauf, dass es in den vergangenen 18 Monaten bei der SPD zu mehreren Eintrittswellen gekommen war: Im November 2016 nach der US-Wahl von Donald Trump und im Januar 2017 nach der Kandidatenkür von Martin Schulz. Das Mitgliederwachstum ist für sie Beleg dafür, dass die SPD nach wie vor als attraktive Partei wahrgenommen wird.

Für 2017 verzeichneten die Sozialdemokraten im Kreis 92 Neumitglieder. 40 mussten im gleichen Zeitraum aus der Mitgliederliste gestrichen werden. Unter dem Strich liege die SPD im Kreis aktuell mit 912 Mitgliedern wieder auf dem Niveau von 2010, sagt Winfried Kropp. In den 1970er Jahren, zu den Hochzeiten der Volksparteien, hatten doppelt so viele Menschen im Landkreis das SPD-Parteibuch.

Zur Debatte über die Wiederauflage einer Großen Koalition sagt Kropp: Wenn der endgültige Vertrag ausgearbeitet sei, dann werde er jedem Mitglied zur Abstimmung vorgelegt. Die Sozialdemokraten hatten die Basis schon mehrfach auf Bundes- und Landesebene über Personal- und Koalitionsfragen abstimmen lassen. Die SPD verweist beim Werben von Mitgliedern gern darauf, dass der Einzelne in der Partei Einfluss auf Spitzenpersonal und Grundsatzentscheidungen nehmen könne. Der SÜDKURIER hatte auch die Jusos im Landkreis Konstanz um Stellungnahme zu den Neueintritten gebeten, aber zeitnah keine Antwort erhalten. Auf der Internetseite der SPD-Nachwuchsorganisation ist nachzulesen, dass sie einer neuen Koalition mit der Union ablehnend gegenüber stehe. Es gibt aber keine Texte, in denen sie zu Eintritten aufrufen, um die GroKo zu verhindern.