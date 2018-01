vor 3 Stunden SK Konstanz Konstanzer Polizei warnt vor falschem Mitarbeiter der Stadtwerke

Am Montagmittag hat sich ein Mann als Mitarbeiter der Stadtwerke Konstanz ausgegeben und sich so Zutritt zu einer Wohnung in der Altstadt verschafft. Doch die Bewohnerin reagierte geistesgegenwärtig und verlangte, dass sich der Fremde ausweist.