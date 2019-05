Konstanz vor 2 Stunden

Konstanzer Parkour-Akrobaten zeigen am Samstag im Kika ihre Künste

Prominenter Besuch bei der Parkour-Jam in der Pestalozzihalle. Ein Kamerateam des TV-Senders Kika war zu Gast und wird am Samstag in Kika live spektakuläre Bilder zeigen.