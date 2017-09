Konstanz Konstanzer Oktoberfest: Randalierende Besucher festgenommen

Zwei 22-Jährige sind am Oktoberfest Konstanz unangenehm aufgefallen. Beide wurden vorläufig festgenommen.

Einem 22-jährigen Besucher des Konstanzer Oktoberfests werden Körperverletzung, Beleidigung sowie ein Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz zur Last gelegt. Der Mann hatte laut Polizei in der Nacht zu Freitag unter Alkoholeinwirkung gestanden. Er wurde von einem Gleichaltrigen beim Urinieren gegen ein Fahrzeug des DRK ertappt, schreibt die Polizei. Auf sein Verhalten angesprochen, soll er dem Gleichaltrigen einen Faustschlag ins Gesicht verpasst haben und geflüchtet sein. Kurze Zeit später wurde er von einer Streife der Bundespolizei Konstanz festgenommen und an eine Streife des Konstanzer Reviers überstellt. Der 22-Jährige beleidigte die Beamten mehrfach, er führte laut Polizei außerdem rund ein Gramm Marihuana mit sich. Nachdem er sich in Gewahrsam nach einiger Zeit beruhigt hatte, wurde er auf freien Fuß gesetzt.

Ein weiterer 22-jähriger Mann ist am Donnerstagabend in polizeilichen Gewahrsam genommen worden. Laut Polizei hatten Sicherheitskräfte des Konstanzer Oktoberfests den erheblich alkoholisierten Mann vom Festgeländer verwiesen, nachdem er dort herumgepöbelt hatte. Da er anschließend wiederholt versuchte, auf das Festgelände zu gelangen und sich auch gegenüber einer Polizeistreife uneinsichtig zeigte, brachten die Beamten den Mann auf die Polizeiwache.