Konstanz vor 1 Stunde

Konstanzer Narrengesellschaft Niederburg sagt Willi-Hermann-Konzerte ab

Nach den Enthüllungen zur NS-Vergangenheit des Fasnachts-Komponisten Willi Hermann wird die Narrengesellschaft Niederburg die für November geplanten Konzerte mit seinen Stücken nicht veranstalten. Das sagte Präsident Mario Böhler am Tag, an dem der SÜDKURIER über Hermanns Verstrickungen in das Regime berichtete.