Konstanz Konstanzer Nachbarstadt hat noch keinen neuen Bürgermeister

Die Kreuzlinger müssen noch einmal abstimmen: Keiner der Kandidaten für das Amt des Stadtpräsidenten hat im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit erreicht. Die Entscheidung fällt erst im neuen Jahr.

Für das Kreuzlinger Stadtpräsidium, also die Bürgermeisterfunktion, kommt es am 21. Januar 2018 zum zweiten Wahlgang. Wie erwartet erreichte keiner der sechs Kandidatinnen und Kandidaten das absolute Mehr, wie die Verwaltung der Nachbarstadt am Sonntag mitteilte. Thomas Niederberger (parteilos) vereinte mit 1417 am meisten Stimmen, gefolgt von Edith Wohlfender-Oertig (SP, sozialdemokratisch) mit 760 Stimmen, Alexander Salzmann (FDP, liberal) mit 645 Stimmen, Ernst Zülle (CVP, christdemokratisch) mit 434 Stimmen, David Blatter (SVP, national-konservativ) mit 394 Stimmen und Jörg Stehrenberger (parteilos) mit 131 Stimmen. Die Beteiligung betrug 46,9 Prozent.

Die Wahl war erforderlich geworden, weil der langjährige Amtsinhaber Andreas Netzle überraschend zurückgetreten war. Der frühere Journalist arbeitet inzwischen in eine anderen Branche in der Privatwirtschaft. Konstanz und Kreuzlingen verbinden viele gemeinsame Themen, etwa beim Verkehr, in der Stadtentwicklung oder beim kulturellen Angebot.