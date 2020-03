Hintergrund ist laut Pressemitteilung der Stadt Konstanz die Einstufung von Bozen/Südtirol als Corona-Risikogebiet durch das Robert-Koch-Institut (RKI) am Donnerstagabend. Es handle sich um dieselben vorbeugenden Maßnahmen wie eine Woche zuvor in den anderen Risikogebieten.

Bisher ist die Lage in Konstanzer Einrichtungen undramatisch

Schon am Freitag (6. März) seien erste Familien vor der Übergabe ihres Kindes an der Kita befragt worden, ob dieses sich innerhalb der vergangenen 14 Tage in Südtirol – dies entspricht der Provinz Bozen – in der italienischen Region Trentino aufgehalten habe. Dies wird laut Stadt Konstanz am Montag fortgesetzt. Zu Wochenbeginn hatte sich die Lage an Schulen und Kitas als undramatisch erwiesen.

Landesministerium: 40 Prozent der baden-württembergischen Erkrankten waren in Südtirol Südtirol gilt als beliebtes Reiseziel bei Menschen aus Baden-Württemberg. Landesgesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) hatte sich bei seinem Bundeskollegen Jens Spahn (CDU) dafür eingesetzt, dass das RKI Südtirol ebenfalls zum Risikogebiet erklärt, wie das Ministerium mitteilt. Hintergrund: Etwa 40 Prozent der bislang infizierten Personen in Baden-Württemberg waren zuvor im Urlaub in dieser Region.

Empfehlung an Rückkehrer aus Risikogebiet: Zwei Wochen lang zu Hause bleiben

Eltern müssten per Unterschrift dokumentieren, dass ihr Kind sich nicht in der Region aufgehalten hat. War dies doch der Fall, dürfen die Kinder unabhängig von Krankheitssymptomen nicht in die Kita. Sie müssten dann in der Familie betreut werden. Für die Tagespflege gilt laut Stadt Konstanz dasselbe Prinzip.

Das örtliche Sozial- und Jugendamt folgt damit einer Regelung des Kultusministeriums. Dessen Empfehlung lautet: Rückkehrer aus Risikogebieten sollen – unabhängig von Symptomen – 14 Tage ab Zeitpunkt der Rückkehr zu Hause bleiben. Auch an den Schulen soll eine Umsetzung von Handlungsempfehlungen erfolgen, so die Mitteilung der Stadt Konstanz abschließend.

Diebstahl von Desinfektionsmittel? Gerüchte über Einbruch am Klinikum stimmen laut Landratsamt nicht

In den sozialen Medien mehren sich zeitgleich Gerüchte, wonach in die Räume des Klinikums Konstanz eingebrochen worden sei. Das Ziel: Desinfektionsmittel zu stehlen, weil dies im freien Handel nur noch schwer zu bekommen ist. Der SÜDKURIER hat beim zuständigen Landratsamt Konstanz nachgefragt und kann dieses Gerücht ausräumen.

„In keiner der Kliniken des Gesundheitsverbundes wurden Räume aufgebrochen und Desinfektionsmittel gestohlen“, teilt Pressesprecherin Marlene Pellhammer mit. Auch seien keine „größeren Mengen Handdesinfektionsmittel aus offen zugänglichen Spendern entwendet worden“, fügt sie hinzu. Auch dieses Gerücht macht die Runde.

Landratsamt wiederholt Hinweis: Händewaschen ist der beste Schutz

Am Klinikum werde die Situation dennoch beobachtet, teilt Pellhammer mit und richtet einen Hinweis an potenzielle Diebe: „Das Entwenden von Desinfektionsmittel stellt einen Straftatbestand dar und schadet im Hinblick auf die aktuelle Situation den Menschen, die aus gesundheitlichen oder medizinischen Gründen eine Umgebung mit hohen Hygienestandards dringend benötigen.“ Es gebe ohnehin keinen besseren Schutz vor einer Infektion als regelmäßiges und gründliches Händewaschen mit Wasser und Seife.