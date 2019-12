Konstanz ist am vergangenen Samstag offenbar nur knapp einer Feuerkatastrophe entgangen: Laut Polizei und Staatsanwaltschaft zündete ein 31-Jähriger gegen 15.20 Uhr in einer Boutique am Augustinerplatz mehrere Kleidungsstücke an. „Man kann sich vorstellen, was da hätte passieren können“, so Staatsanwalt Andreas Mathy. „Das hätte eine große Gefahr werden können.“ Er berichtet von einer starken Rauchentwicklung in der Boutique, das Feuer konnte schließlich von Mitarbeitern der Boutique gelöscht werden.

Mann stand unter Drogeneinfluss

Als der Mann das Gebäude verlassen wollte, wurde er laut der Behörden von Zeugen festgehalten, die alarmierte Polizei nahm ihn dann fest. Der 31-Jährige stand laut Polizei unter Drogeneinwirkung und machte einen verwirrten Eindruck. In seiner Vernehmung räumte er ein, dass er nicht nur diesen Brand gelegt habe, sondern bereits gegen 14.40 Uhr versuchte, ein Feuer in einem Kaufhaus in Radolfzell zu legen.

Schon zwei Tage zuvor randaliert

Gegen den ehemaligen Mitarbeiter dieses Einkaufmarkts, der laut Polizei auch im Info-Bereich eine Glasflasche zertrümmerte, bestand laut Pressemeldung bereits ein Hausverbot, weil er schon zwei Tage zuvor dort randaliert hatte. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde er zwischenzeitlich dem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft des 31-Jährigen anordnete. „Wir ermitteln wegen mutmaßlicher Brandstiftung“, erklärt Andreas Mathy. „Hier ist schon der Versuch strafbar.“