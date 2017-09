Konstanz Konstanzer Initiative als Leuchtturm für Bürgerbeteiligung ausgezeichnet

Das Projekt "83 – Konstanz integriert" hat den Wettbewerb des Staatsanzeigers Baden-Württemberg als Leuchtturm für Bürgerbeteiligung gewonnen. Das Preisgeld von 2500 Euro soll für die Vermittlung von Flüchtlingen an private Vermieter genutzt werden.

Die Schirmherrschaft des landesweiten Wettbewerbs "Leuchtturm für Bürgerbeteiligung" hatte die Staatsrätin für Zivilgesellschaft und Bürgerbeteiligung, Gisela Erler, übernommen. Die Verleihung erfolgte im Neuen Schloss in Stuttgart. Vorgeschlagen und nach Stuttgart begleitet hat das Projekt-Team Martin Schröpel von der Stadt Konstanz als Beauftragter für Bürgerbeteiligung und bürgerschaftliches Engagement im Bürgeramt Konstanz. In der Kategorie von Städten über 75.000 Einwohnern setzte sich das Konstanzer Projekt gegen eines aus Esslingen und eins aus Tübingen durch, insgesamt nahmen 28 Projekte in dieser Kategorie teil.

Andreas Bechtold, einer der Projekt-Initiatoren, kündigte an, das Geld werde für die Vermittlung von Flüchtlingen an Vermieter und die Planung für weitere Kampagnen genutzt. "Wir brauchen mehr denn je öffentliche Aufmerksamkeit", sagte Bechtold. Diese sichere die Bereitschaft von Vermietern, ihre Wohnungen auch für Flüchtlinge anzubieten. "Entscheidend, dass wir ausgezeichnet wurden, war wohl die originelle Idee", sagte Bechtold nach der Veranstaltung.

Der einzige landesweite Bürgerbeteiligungswettbewerb fand zum dritten Mal statt. Alle 83 Projekte wurden von Juli 2016 bis Mai 2017 in Form von Reportagen vorgestellt. Anschließend entschieden eine Online-Abstimmung und eine Bürgerjury über die Preisträger.