Konstanz Konstanzer Fußballer? Ich könnt' Dir einen kleben - Mit Video

Konstanz-Wollmatingen und seine Sticker-Aktion: 540 Fußballer gibt es jetzt zum Sammeln fürs Album.

Der Sport, sagen Soziologen gerne, der Sport ist der Klebstoff, der eine Gesellschaft zusammenhält. Dieselben Soziologen legen dann gerne dieses Beispiel als Beleg vor: So gilt das Jahr 1954 inoffiziell als inoffizielle Geburtsstunde der Bundesrepublik. Damals geschah das Wunder von Bern, als ein verschworener Haufen deutscher Fußballer Weltmeister wurde und einer von Krieg gepeinigten Nation Stolz, Motivation und Identifikation schenkte. Kein Vertrag hat diese vereinende Kraft. Was die Politik nicht immer kann, schafft der Sport schon längst.

Begeben wir uns nun aber vom Makrokosmos Weltsport hinab in den Mikrokosmos Konstanzer Sport. Wenn wir den SC Konstanz-Wollmatingen betrachten, jenes Konstrukt, das aus den zwei Traditionsvereinen FC Wollmatingen und FC Konstanz entstand, dann lässt sich an dieser Stelle durchaus festhalten: Der SC Konstanz-Wollmatingen besitzt den Klebstoff, der seine Fangesellschaft nicht nur zusammenhalten, sondern auch potenziell ausbauen kann. Das hat etwas mit Marketing, Projektdenken und sozialem Engagement zu tun. Dieser Stoff klebt auf der einen Seite von kleinen Kärtchen; auf der anderen prangt das jeweilige Konterfei eines jeden der 540 Spieler, Trainer und Funktionäre des Vereins. Zieht man nun also die Folie von der hinteren Seite ab, so kann man das Portrait in ein spezielles Album eingekleben. Das kennen Millionen von jungen Menschen über viele Generationen hinweg.

Noch lange bevor eine Fußball-Welt- oder Europameisterschaft beginnt, sammeln sich die Kids die Köpfe heiß auf den Schulhöfen dieser Republik. Panini heißt das Wort, dass heute noch ein Lächeln in die Gesichter von erwachsenen Männern zaubert, weil damit schönste Kindheitserinnerungen verbunden sind. "Drei Cullmanns gegen einen Rummenigge?" oder "Vier Altobellis gegen einen Weltpokal?" hieß es damals. "Zwei Jehles gegen einen Gamp?" heißt es heute. Oder wahlweise: "Vier Karakis gegen eine Wuttig?" Denn die Spielerinnen und Spieler des SC Konstanz-Wollmatingen, von den Bambinis bis zu den Aktiven, schmücken die Sticker, die die Alben Stück für Stück komplettieren sollen. Heute, von 16 bis 18 Uhr, präsentiert der Verein auf dem Edeka-Vorplatz in der Reichenaustraße in Zusammenarbeit mit einigen Sponsoren das Projekt: das vereinseigene SCKW-Sticker-Album.

Bereits im Juli wurden professionelle Einzel- und Mannschaftsfotos aller Trainer, Spieler sowie den Funktionäre gemacht. Über die Sommerferien wurden Heft und Sticker produziert. Insbesondere für die jüngeren Vereinsmitglieder ist dies eine sehr aufregende Sache und alle sind schon seit Wochen sehr gespannt auf das Ergebnis. "Es ist das Schönste und auch Ziel der Aktion, dass sich die Kinder freuen", erklärt Pamela Weinheimer, Mitglied der Jugendleitung des Vereins. Bis 18 Uhr bietet der SC Konstanz-Wollmatingen allen Interessierten ein buntes Rahmenprogramm an, unter anderem eine Torschussgeschwindigkeitsanlage und eine Autogrammstunde einzelner Spieler der 1. Mannschaft. Bis zum 24. November soll das Sammelfieber in Konstanz dann andauern. Bis dahin können Alben und Sticker in allen Edeka Baur Märkten in Konstanz erworben werden. Ein Päckchen mit je fünf Sammelbildern kostet 0,80 Cent, das Starterpaket inklusive fünf Päckchen und Album erhält man für sieben Euro.

Auch die Handballer des SV Allensbach haben Ende 2016, Anfang 2017 eine ähnliche Stickeraktion durchgeführt. Das Berliner Start-up-Unternehmen Stickerstars wurde mit der Idee gegründet, individuelle Alben für lokale Vereine bereitzustellen. Voraussetzung: Ein örtlicher Händler, wie in Konstanz Edeka Bauer oder in Allensbach der Neukauf, übernimmt den Vertrieb und findet Sponsoren.

Bayern München? Real Madrid? Borussia Dortmund? Im Video schildern die F-Jugendlichen ihre Träume:

Der Verein

Der SC Konstanz-Wollmatingen ging 2012 aus einer Fusion des FC Konstanz und des FC Wollmatingen hervor. Es gibt aber in der Geschichte wesentlich mehr Ursprungsvereine. Umgekehrt gibt es Sportvereine, die einen gemeinsamen Ursprung oder eine zeitweise gemeinsame Geschichte mit dem VfL Konstanz bzw. FC Konstanz haben.