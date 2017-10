Konstanz Konstanzer Feuerwehr droht Rekord-Einsatzjahr

2017 könnte es so viele Einsätze für die Konstanzer Wehr geben wie schon lange nicht mehr. 1300 Mal mussten die Aktiven und Ehrenamtlichen seit Januar bereits ausrücken. Das ging aus dem Jahresabend hervor, bei dem es auch um die Zukunft der Abteilungen ging.

Sylvia Hagen hat beim Jahresabend der Konstanzer Feuerwehr minutenlangen stehenden Applaus erhalten. 24 Jahre lang hatte sie als Sachbearbeiterin und als gute Seele der Feuerwehr im Büro des Kommandanten gearbeitet. „Ich bin überwältigt und zu tiefst bewegt. Ich habe immer mit der Feuerwehr gelebt, und ihr werdet immer meine Feuerwehr bleiben“, sagte Sylvia Hagen sichtlich gerührt. Aus privaten Gründen hatte sie zu Monatsbeginn in die Litzelstetter Ortsverwaltung gewechselt. Am Jahresabend in der Litzelstetter Seeblickhalle nutzen Kommandant Bernd Roth und Oberbürgermeister Uli Burchardt die Gelegenheit auf den Zustand der Feuerwehr zu blicken.

Einsätze: „Mit Erschrecken“, so der Feuerwehrkommandant, habe er festgestellt, dass die Haupt- und Ehrenamtlichen von Januar bis Anfang Oktober 1300 Einsätze geleistet hätten. Diese Zahl sei aufmerksam zu beobachten, erklärte Oberbürgermeister Uli Burchardt. „Wenn das so weiter geht, wird das ein Rekordjahr“, ergänzte er. „Dehnfugenbrände werden zur Modeerscheinung“, sagte der OB scherzend. Jüngst hatten zwei derartige Einsätze am Stephansplatz und in der Petershauser Straße die Feuerwehrleute intensiv beschäftigt. „Sie haben Qualität, Präzision und Schnelligkeit unter Beweis gestellt“, sagte Uli Burchardt lobend. „Gemeinderat und ich stehen bereit, dass die Feuerwehr kriegt, was sie braucht“, versprach der OB. Aktive: Über die aktuelle Personalentwicklung zeigte sich der Feuerwehrkommandant zufrieden. So sei ein Zuwachs bei den Aktiven zu verzeichnen. Viele Studenten und weitere Zugezogene, die bereits in ihrer alten Heimat in der Feuerwehr waren, seien dieses Jahr eingetreten. Es gebe aber auch Zugänge, die sich neu für die Feuerwehr interessiert hätten. „Viele Anfragen kommen über die Homepage“, berichtete Roth. Jugendfeuerwehr: Durch etliche Übernahmen aus der Jugendfeuerwehr zu den Aktiven sei die Mitgliederzahl beim Nachwuchs gesunken. Da die Konkurrenz durch Sportvereine und die Schule hoch sei, schlage er vor, das Eintrittsalter für Kinder zu senken. Derzeit können sie ab zehn Jahre mitmachen. „Aber da sind die Weichen für die Freizeitbetätigung bereits gestellt“, erläuterte Bernd Roth. Baumaßnahmen: „Es geht los“, kündigte Roth an. Die Feuerwache in der Steinstraße wird ein zweites Obergeschoss erhalten mit einer Fläche von rund 700 Quadratmeter. „Damit es funktioniert für die nächsten Jahre“, erläuterte Bernd Roth. Er versprach, dass trotzdem die Planungen für einen Neubau und mitsamt Grundstückssuche fortgeführt würden. Er bezeichnete diese als ergebnisoffen. Aber es gebe bereits Ideen und Gespräche würden geführt. Darüber hinaus seien Konzepte für eine Fahrzeughalle für Sonderfahrzeuge und eine Übungshalle bereits in Arbeit. Die Sanierung von Erd- und Untergeschoss der Feuerwache würden sich nach der Vollendung der Aufstockung anschließen. Bei Feuerwehrhäusern bestehe Handlungsbedarf, für Maßnahmen müsste aber erst eine Reihenfolge in den Stadtteilen eruiert werden. Hafenwache: Für die Hafenwache, die den durch Bahngleise getrennten Bereich zwischen Klein Venedig und Stadtgarten abdecken soll, werde derzeit der richtige Standort, der Fahrzeug- und der Raumbedarf ermittelt, sowie geklärt, welche Zuschüsse zu erhalten seien, berichtete Roth. Beschaffungen: Nachdem es dieses Jahr keine Großanschaffungen gab, werde dies im kommenden Jahr anders, kündigte Kommandant Bernd Roth an. So sollen zwei Fahrzeuge bisherige ersetzen. Ein Landeszuschuss für die Ersatzbeschaffung einer Drehleiter sei für dieses Jahr abgelehnt worden. Roth rechnet damit, dass dieser im kommenden Jahr gewährt wird. Ampelsteuerung: Eine dynamische Ampelsteuerung soll zukünftig den Feuerwehrfahrzeugen ein schnelleres Vorankommen ermöglichen. Dabei sendet das ausgerückte Fahrzeug ein Signal, sodass die jeweilige Ampel auf Grün schaltet und eine ungehinderte Durchfahrt ermöglicht. Kommandant Roth lud die anderen Blaulichtorganisationen dazu ein, dieses System ebenfalls zu nutzen.

Ehrungen

Für ihre langjährige Mitgliedschaft in der aktiven Feuerwehr und im Spielmannszug wurden geehrt: 50 Jahre: Klaus Koch und Klaus Menge; 40 Jahre: Lothar Braunbarth, Reinhard Heckler, Andreas Knäble, Hans-Jürgen Oexl und Reinhard Seifer; 25 Jahre: Christian Schuchter und Carsten Stiebler; 15 Jahre: Georg Baum, Markus Braun, Jörg Dennenmoser, Felix Herr, Andreas Hörenberg, Thomas Irmer, Jasmin Koch, Max Mayer, Manuel Müller, Manuel Niebling und Simon Restle. Erstmals wurde für 50 Jahre geehrt. Da es keine Landesregelung gibt, verlieh das Landratsamt die sogenannte Maus-Medaille für besondere Verdienste.