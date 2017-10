Konstanz Konstanzer Bodenseeforum verringert sein Defizit

100.000 Euro weniger als angenommen: Das Tagungs- und Veranstaltungshaus wird für die Steuerzahler nicht ganz so teuer wie vor wenigen Monaten erwartet. Doch von einem rentablen Betrieb ist das Haus in Seerhein-Toplage noch immer weit entfernt.

Geschäftsführer Jochen Lohmar sagte im Betriebsausschuss, gegenüber dem Wirtschaftsplan könne 2017 mit einer Verbesserung enden. In der Prognose bis Jahresende fehlten zwar weitere 16 000 Euro an Umsatz. Doch zugleich erwarte er bei den Ausgaben eine sehr viel höhere Minderung. Das noch vor wenigen Monaten auf 2,45 Millionen Euro berechnete Defizit könne damit um rund 100 000 Euro gedrückt werden. „Ich finde, das ist ein sehr gutes Ergebnis“, sagte Lohmar den Stadträten.

Lohmars Prognose überraschte die Politiker auch deshalb, weil er das genehmigte Ausgabenvolumen nicht ausschöpfen will. „Ich will mit dem uns anvertrauten Geld sorgsam umgehen“, sagte er dem SÜDKURIER am Mittwoch. Als öffentliche Einrichtung sei das Bodenseeforum zu besonderer Sparsamkeit verpflichtet. Zugleich setze er den Schwerpunkt auf die Gewinnung weiter Kunden und Veranstaltungen. 116 Anfragen und Buchungen lägen für das Jahr 2018 vor, rund ein Viertel davon aus dem kulturellen Bereich. Zusammen mit Partnern habe er das Ziel, dass das Bodenseeforum auch bei öffentlichen Angeboten ein klares Profil erhalte. „Irgendwelche drittklassigen Shows“ wolle er nicht, hatte er am Dienstagabend auf eine Frage von Stadtrat Till Seiler (Freie Grüne Liste) erklärt.

Allerdings: Das vor fast genau einem Jahr eröffnete Bodenseeforum wird für die Stadt Konstanz wohl auf viele Jahre hinaus zum Zuschussgeschäft. Was sich im öffentlichen Teil der politischen Debatte um das Haus bereits abzeichnete, bestätigte sich offenbar im nicht-öffentlichen Teil. Dort präsentierte der seit drei Monaten tätige Geschäftsführer erste Eckdaten für einen Wirtschaftsplan 2018. Nach SÜDKURIER-Informationen rechnet er für das Haus mit einem Defizit aus dem laufenden Betrieb von rund 1,1 Millionen Euro. Hinzu kommen noch die Abschreibungen, die sich auf etwa 900 000 Euro im Jahr belaufen, was zusammen etwa zwei Millionen Euro ergibt. In dem noch vom damaligen Bodenseeforums-Berater Michel Maugé aufgestellten Mittelfristplan war der Zuschussbedarf für 2018 auf weniger als die Hälfte kalkuliert worden. Lohmar selbst wollte die Informationen wegen der vereinbarten Vertraulichkeit nicht kommentieren.

In öffentlicher Sitzung bezeichnete Lohmar seinen Start als Geschäftsführer als erfolgreich. Etliche Kunden hätten erklärt, wiederkommen zu wollen. Allerdings waren die meisten dieser zufriedenen Partner nach seinen Worten Firmen und Gäste von Hochzeitsgesellschaften. Solche Veranstaltungen machten laut Lohmar rund 70 Prozent des Volumens aus, öffentliche Veranstaltungen einschließlich Tagungen mit Möglichkeit zur Teilnahme für jedermann dagegen nur 30 Prozent. Ob es bei diesem Verhältnis bleibt oder ob ein langfristiges Defizit des Hauses durch mehr gesellschaftliche und kulturelle Ereignisse ausgeglichen werden könnte, will Oberbürgermeister Uli Burchardt möglicherweise bei einer Klausurtagung des Gemeinderats diskutieren.

Denn ob und gegebenenfalls wann eine Schwarze Null im Betrieb des Hauses erreicht werden kann, dazu will auch Lohmar derzeit „keine Prognose“ abgeben: „Ich bin immer noch dabei, alles aufzuarbeiten.“

Einige Zahlen zum Bodenseeforum