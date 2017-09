Zu Beginn der neuen Saison sind viele Termine noch zu vergeben. Konstanzer Vereine sind weiterhin zurückhaltend. Burchardt sieht weiterhin ein Haus für alle

Max Uthoff und Bruno Jonas kommen am 30. September beziehungsweise am 10. Oktober nach Konstanz. Zwei Künstler, beliebt und bekannt aus Funk und Fernsehen. Zwei richtig große Nummern in der Kabarettistenszene. Peter Berchtold vom Bahnhof Fischbach, der die beiden Auftritte organisiert, antwort lachend auf die Frage, warum er Uthoff und Jonas nicht im Bodenseeforum untergebracht hat: "Dieses Gebäude ist völlig ungeeignet und viel zu teuer", sagt er schließlich. "nach hinten gibt es keine Erhöhungen und ich müsste alles selbst reinbauen." Nach seiner Aussage würde pro Auftritt 4500 bis 5000 zahlen müssen, "und das würde bedeuten, dass die Tickets bis zu 50 Euro kosten würden. Im Konzil zahle ich 1600 Euro, wobei da sicherlich noch ein paar Nebenkosten hinzukommen. Die Tickets dort kosten dann zwischen 25 und 30 Euro. Merken Sie was?" Das Bodenseeforum sei in seinen Augen hervorragend geeignet für Tagungen oder Kongresse, "doch die Kultur ist hier verloren. Das hat Ben Becker ganz gut erkannt". Becker führte im März "Ich Judas" auf und schmähte das Bodenseeforum als Mehrzweckhalle.

Der Blick auf den aktuellen Veranstaltungskalender des Bodenseeforums offenbart Lücken – und das jetzt, da die Saison für Veranstaltungen in Hallen und Sälen beginnt: eine Tagung hier, ein Forum dort; ein Designmarkt hier, ein Volksmusikkonzert dort; Amazing Shadows und Herbert Pixner im November, Atze Schröder im Dezember. Dazwischen immer wieder gähnende Leere, tagelang keine Veranstaltungen. Der neue Geschäftsführer Jochen Lohmar ist seit 1. Juli im Amt. Er berichtete noch im Juli von ersten Erfolgen, von lukrativen Tagungen, einem fünftägigen Wissenschaftssymposium des Max-Planck-Institutes, das mit mehreren hundert Wissenschaftlern aus über 50 Nationen in der kommenden Woche hier stattfindet.

"Ich werde in diesem Tempo weitermachen", versprach er vor den Sommerferien. Was hat sich seither getan? "Das Tempo ist beibehalten worden. Es hat sich in der Zwischenzeit viel getan und die Planungen sind in vollem Gange", sagt er heute.

Wie erklärt er sich den übersichtlichen Veranstaltungskalender? "Bekanntermaßen sind die Sommermonate die Urlaubsmonate. Folglich ist das nicht die ideale Akquisitionszeit", erklärt er auf SÜDKURIER-Nachfrage. "Bevor man Anfragen generiert, muss man einen Bekanntheitsgrad schaffen. Daran arbeitet das Unternehmen intensiv und wir haben Anfragen für dieses und nächstes Jahr generiert." Entscheidend für die Akquise sei der Zeitpunkt: "Generell gilt: je länger die Vorlaufzeit, desto besser." Jochen Lohmar hatte nach seinem Dienstantritt nicht wirklich viel Zeit, sich um das Programm im Herbst zu kümmern. Er gibt sich trotzdem kämpferisch: "Man kann nie genug akquirieren."

Jochen Lohmar übernahm die Geschicke mitten im Sommer, als es schlecht stand um das Bodenseeforum. Der Gemeinderat hatte damals einen Nachtragswirtschaftsplan verabschiedet, der für 2018 von einem Defizit von 2,4 Millionen Euro ausgeht. Das sind 1,5 Millionen Euro mehr als noch im März vorausgesagt worden war. Das fehlende Geld übernimmt die Stadt, auch das hat der Gemeinderat beschlossen. Heute stellt sich die Frage, ob der Nachtragshaushalt 2017 zu halten ist oder ob Abweichungen absehbar sind. Jochen Lohmar dazu: "Der Nachtragswirtschaftsplan 2017 ist genehmigt und es ist nicht vorgesehen, diesen zu überschreiten.

" Der Plan für 2018, für den Lohmar dann geradestehen muss, wird den Ausschussgremien im vierten Quartal zur Entscheidung und Genehmigung vorgestellt. Jochen Lohmar möchte ebenfalls nichts sagen über geplante Investitionen im Bodenseeforum: "Diese Informationen werden ebenfalls im Wirtschaftsplan enthalten sein und zunächst den politischen Gremien vorgestellt." Auch möchte er die Frage nicht beantworten, ab wann er eine schwarze Null zu erwartet: "Neuere Prognosen können frühestens bei der Vorlage des Wirtschaftsplans für das Jahr 2018 abgegeben werden." Dieser werde zunächst den zuständigen politischen Gremien vorgelegt.

Und wie schätzt der OB die aktuelle Lage des Boodenseeforums ein? Uli Burchardt zeigt sich zuversichtlich: „Das Bodenseeforum ist unverändert eine richtige und wichtige Investition für die Stadt Konstanz. Das unterstreichen auch die bis Ende 2017 gebuchten 128 Tagungen, Messen, Versammlungen, Kulturveranstaltungen und bürgerschaftlichen Veranstaltungen und die über 57 000 Gäste, die das Haus seit der Eröffnung besucht haben. Ich erwarte, dass die Zahlen sich nun verbessern werden.“ Das Bodenseeforum solle ein Haus für alle Konstanzer werden. Vereine sind eingeladen, hier Feste zu veranstalten. So richtig kommt kein Leben in dieses Ansinnen. Jochen Lohmar: "Am Vereinsabend am 3. Juli waren 60 Vereine anwesend. Gestellte Anfragen haben sich noch nicht konkretisiert." Mit den von Uli Burchardt genannten 57 000 Gäste sind alle Besucher aller Veranstaltungen gemeint, also auch Gäste des Tages der offenen Tür, Blutspender und Eltern, Geschwister oder Großeltern von Abiturienten bei den Abi-Feiern im Sommer.