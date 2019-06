Der Hof wirkt ausgestorben. Die Gerätschaften und Fahrzeuge, selbst die Pferde, die hier noch vor ein paar Tagen auf der Weide grasten: alles weg. Verschwunden ist auch die Frau, mit der David Waddell auf dieser Farm gelebt hat. Das einzige, was sie hinterlassen hat, ist ein Zettel, den sie mit einem Messer in einen Stützpfeiler der Scheune gerammt hat. Darauf steht: „David Waddell, du bist der schlechteste Ehemann, den eine Frau haben kann – ich verlasse dich!“

Heute kann der hagere US-Amerikaner schmunzeln, wenn er von dieser Episode berichtet. Zum einen hat das damit zu tun, dass seine damalige Partnerin Vicky ihre Nachricht mit dem Hinweis beendete, dass sie vorhabe, ein neues Leben als Truck-Fahrerin zu starten. Zum anderen, weil es David Waddell gelang, ein trauriges Erlebnis in Kunst zu verwandeln: „Zusammen mit dem bekannten Songwriter Billy Joe Shaver hab‘ ich die Geschichte in dem Lied ‚Mother Trucker‘ verarbeitet“, erzählt der Country-Sänger.

Auf eine Selbstgedrehte mit einem Outlaw

Mittlerweile trennt ihn ein ganzer Ozean von Vicky, der wütenden Ex-Frau. Mit 65 Jahren bewohnt David Waddell eine Mietwohnung in der Konstanzer Altstadt. Wir treffen ihn ein Stück entfernt, in einem Café in der Bahnhofstraße. Waddell trägt Blue Jeans, Hemd, Sakko und eine Sonnenbrille, die er auch dann nicht abnimmt, als sich die Nachmittagssonne dem Horizont nähert. Zunächst bestellt sich der Sänger aber einen Cappuccino, den er mit drei gehäuften Löffeln Zucker veredelt. Es ist die erste und letzte Gesprächsunterbrechung – David Waddell ist ein Geschichtenerzähler.

Schier unglaublich: Seine Erinnerungen an den Woodstock-Sommer von 1969. Auf der Suche nach Abenteuern ließ Waddell mit 17 Jahren seinen Heimatstaat South Carolina hinter sich und trampte durch die Vereinigten Staaten. „Auf der Suche nach der Wahrheit“, sagt er und lächelt. Erster Stopp: Die Kommune des weltbekannten Gurus Baba Ram Dass. „Aber nach ein paar Wochen hatte ich genug vom Meditieren. Überhaupt waren mir dort alle zu ernst – die hatten keinen Spaß am Leben“, meint er und zieht an seiner selbstgedrehten Zigarette.

Ein jüngerer David Waddell: Die Sonnenbrille war schon damals ein Markenzeichen. | Bild: Privat

Den Wahrheitssucher zog es weiter. Zunächst in das Tipi eines befreundeten Indianers, dann zu einer Gruppe Jesusfreaks, schließlich zu einer Hippiekommune, die sich oberhalb von San Diego in Höhlen niedergelassen hatte. „‘Freie Liebe – das klang für einen braven Jugendlichen aus South Carolina nach einer richtig spannenden Sache“, erinnert er sich vergnügt. Als kurze Zeit darauf vier Mädchen anboten, ihn in einem Cabrio Richtung Norden mitzunehmen, habe er nicht lange gezögert. „Auf der Fahrt hat sich herausgestellt, dass sie zu einem Hell‘s-Angels-Chapter in der Nähe von Los Angeles gehören.“ Das Resultat: Waddell verbrachte die nächsten Wochen mit den Motorradrockern. Erst nach einer schmerzhaften Begegnung mit einer der Hell's Angels verfeindeten Gruppe, sei ihm klar geworden, dass es vielleicht doch an der Zeit sei, in die Südstaaten zurückzukehren.

Solche Geschichten würzt der Sänger mit einer erfrischenden Note Selbstironie. Waddell schwelgt nicht in Nostalgie, er kommt auch im Hier und Jetzt ganz gut zurecht. „Ich liebe diese Region“, sagt der Mann mit der tiefen Stimme und deutet in Richtung Bodensee. „Der Schwarzwald, der Rhein, die Alpen, der See – what‘s not to love?“ Aber was hat einen Menschen, der sich die Bühne mit Songwriter-Legenden wie Willie Nelson, Neil Young und J.J. Cale teilte, einen der eher in einen Saloon als in die Konstanzer Altstadt zu passen scheint, überhaupt hierher verschlagen?

Deutsches Grillgut und George W. Bush

Zum ersten Mal nach Deutschland kam er im Rahmen einer Tour, die ihn 1988 in 22 europäische Länder führte. „Als wir in Hamburg an der Reeperbahn aus dem Bus stiegen, ist mir sofort dieser Grillgeruch in die Nase gedrungen - Würste, Steaks, Gemüse. In dem Moment dachte ich mir: ‚Zur Hölle mit Frankreich!‘“, erzählt Waddell und lacht. Aber nicht nur die Imbissbude im Norden der Republik wusste den Country-Sänger begeistern. An Süddeutschland schätzt er die Herzlichkeit der Leute. „Ähnlich wie in den amerikanischen Südstaaten sind die Menschen hier gastfreundlicher und weniger hektisch als die Bewohner der Großstädte im Norden“, befindet David Waddell. „Ich fühle mich in Konstanz Zuhause!“

David Waddell lebte mehrere Jahre auf der Reichenau. Dieses Bild zeigt ihn bei einem Auftritt auf der Insel. | Bild: Privat

In die USA zieht es ihn so schnell nicht zurück. Vielleicht hat das auch mit der derzeitigen politischen Situation zu tun. Angesprochen auf Donald Trump sagt er nur: „Ich habe ein Lied geschrieben, das ‚Lyin‘ Politician Blues‘ heißt – ich glaube das zeigt ganz gut, wie ich über Politiker denke.“ Ein anderer US-Präsident war übrigens Mitgrund, warum Waddell Anfang der Zweitausender erstmals darüber nachdachte, nach Deutschland zu ziehen. „George Bush war gerade wiedergewählt worden. Als ich mich lautstark darüber aufregte, meinte meine damalige Freundin, dass sie auch für Bush gestimmt hätte.“ Waddells Reaktion. „‘Gut – dann verlasse ich dich und Amerika!‘“

Es sollte noch zwei Jahre dauern, aber 2006 folgte tatsächlich der Umzug nach Deutschland. Wie es für David Waddell nicht untpyisch ist, war wieder einmal die Beziehung zu einer Frau ein ausschlaggebender Faktor. „Wir hatten uns bei einem Auftritt im Kula kennengelernt und uns danach geschrieben“, erzählt er. Schließlich zog er auf die Reichenau, wo er bis zuletzt mit seiner Partnerin zusammenlebte. Erst vor kurzem folgte die Trennung und mit ihr der Umzug in die Altstadt. Hier lebt Waddell in einer kleinen Wohnung, die meiste Zeit verbringt er dort mit einem Bass oder einer Gitarre in den Händen. „Ich schreibe jeden Tag – am liebsten würde ich nichts mehr anderes tun.“

Nebenbei spielt David Waddell aber noch um die 70 Auftritte pro Jahr und produziert Alben für andere Künstler – erst zuletzt für die Schweizer Sängerin Claudia Zimmermann. „Meine eigenen Songs sind normalerweise eher tough und maskulin. Als Claudia mich bat, für ihr Album zu schreiben, habe ich versucht, mich in die Rolle einer Frau zu versetzen“, erklärt der Sänger. „Ich wollte mich poetischer ausdrücken, sanft und liebevoll.“

Von wegen Lollis und Regenbögen

Durchaus eine Umstellung für jemanden, der seinen Schreibstil als „brutal ehrlich“ und „das Gegenteil von Lollis und Regenbögen“ beschreibt. Trotzdem empfand er die Zusammenarbeit für das Album „Truly Country“ als inspirierend. Apropos Inspiration: Was wurde eigentlich aus Vicky, der Laster-fahrenden Inspiration von ‚Mother Trucker‘? Erneut schmunzelt David Waddell. „Nun ja, unter Truck-Fahrern wurde das Lied zum Hit.“ Irgendwann habe seine Ex-Frau dann sogar bei einem Radio-DJ angerufen und sich als die im Song erwähnte Vicky zu erkennen gegeben.“ Daraufhin sei sie von mehreren Journalisten interviewt worden. „Sie war sogar auf der Titelseite eines bekannten Trucker-Magazins abgebildet“, berichtet der 65-Jährige. „Zur Hölle, wenn ich es mir so überlege, wurde sie am Ende berühmter als ich.“