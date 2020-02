Vielen Bürgern geht es wie Roland Pantaleo. Beim genauen Hinsehen stechen ihm in vermüllte Stellen ins Auge, die monatelang keiner sauber macht. Der Arbeitskreis Müll und der Präventionsrat wollen sich jetzt solcher vergessener Müllecken in der Stadt annehmen. Sie rufen zur Aktion „Konstanz räumt auf – Stadt- und Seeputzete“ auf. Sie hat am Samstag, 14. März, Premiere und soll zur festen Einrichtung werden.

Wer bisher dabei ist

Das Netztwerk Bürgerschaftliches Engagement mit 75 Vereinen sei ebenso im Boot wie die Stadtteilkonferenz Wollmatingen-Fürstenberg, mit unter anderem den Schulen und Kirchengemeinden sowie der Stadtsportverband, sagen Evelyn Spillmann, Julia Schuhwerk, Christine Agorastos und Gabriele Weiner vom Organisationsteam. Bürger, die mitmachen wollen, haben zwei Möglichkeiten, sich einzubringen: Sie können dem Präventionsrat vermüllte Stellen melden, und sie können sich selbst als Aufräumer zur Verfügung stellen. Das Organisationsteam will dafür sorgen, dass an allen gemeldeten Müll-Stellen Putzer zum Einsatz kommen.

Aktion soll Bewusstsein zur Müllvermeidung schaffen

Die Aktion soll eine neuen Zusammenhalt in den Stadtvierteln schaffen und das Bewusstsein für den sorgsamen Umgang mit Abfällen schärfen, sagen die Organisatorinnen. „Man geht anders mit Müll um, wenn man ihn mal selbst weggeräumt hat“, ist Christine Agorastos überzeugt. Evelyn Spillmann geht davon aus, dass die Hemmung steigt, neuen Müll zu machen, wenn erst einmal richtig aufgeräumt ist.

Vom Gift in der Kippe

Viele Raucher wüssten gar nicht, welche Schäden eine in die Natur geschnipste Kippe anrichte. Die Gifte im Filter könnten sich lösen und das Bodensee- und Grundwasser belasten. Die Stadt Konstanz verteilt seit einiger Zeit kleine Taschenaschenbecher. Auch die Aufräumgruppen, die am 14. März unterwegs sind, wollen solche Taschenaschenbecher verteilen, wie Gabriele Weiner sagt.

Kontakt Wer für die Aktion „Konstanz räumt auf“ Stellen melden möchte, an denen schon lange kein Müll mehr weggeräumt wurde, kann sich ebenso per Mail melden, wie Bürger, die sich an der Putzaktion beteiligen wollen. Die Mailadresse für Meldungen und Anmeldungen lautet: Praeventionsrat@konstanz.de

Evelyn Spillmann hofft, dass „Konstanz räumt auf“ zur festen Einrichtung wird, so wie die jährliche Stadtputzete, die sie aus Hildesheim kennt.

Mehrere Gruppen haben schon Ideen

Für die Einsatzorte sei die Initiative auf Hinweise aus der Bürgerschaft angewiesen. Vor Ort wüssten die Menschen genau, wo die Probleme sind. Zwei Familien hätten sich schon gemeldet, sie wollten am Schänzle aufräumen, und freuten sich über Mitstreiter. Die Klimaaktivisten von Fridays for Future wollten am Hafen unterwegs sein, eine Gruppe möchte die Wegstreifen entlang der Gleise in Petershausen putzen und eine in Stadelhofen unterwegs sein, so die Informationen des Organisationsteams.

Nur noch ein gelber Sack im Jahr

Evelyn Spillmann beschäftigt sich schon seit sieben Jahren mit dem Thema Müll. Angefangen habe es mit einem Experiment, bei dem sie genau notierte, was bei ihr alles im Gelben Sack landete. Inzwischen habe sie kaum mehr Restmüll. Sie komme auf etwa einen gelben Sack im Jahr. Das habe sich Schritt für Schritt so entwickelt. „Ich möchte andere inspirieren, das auch zu machen.“

Um Müll zu vermeiden, kaufe sie etwa auf dem Markt und im Unverpackt-Laden ein. Und dem Strich erlebe sie das müllarme Leben nicht als Verzicht, sondern als Umstellung.

Aktion im Frühjahr

Die Aktion „Konstanz räumt auf“ haben die Organisatoren bewusst in eine Zeit gelegt, in der der Wasserstand niedrig ist und die Randstreifen am Weg noch nicht wieder voll ergrünt sind. So ist der Müll noch gut zu sehen und zu erreichen. Auch die Zeit nach der Fasnacht und den Winterstürmen, bei denen viel Müll verweht wurde, sehen sie als ideal an.