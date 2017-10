Konstanz Konstanz korrigiert Bedarf drastisch nach oben: 7900 neue Wohnungen langfristig nötig

In Konstanz muss noch viel mehr und noch deutlich schneller gebaut werden, um Wohnungsnot und Preisexplosion zumindest zu dämpfen. Das geht aus einem neuen Gutachten hervor, das die Stadtverwaltung ab nächste Woche politisch diskutieren lässt.

In einem Zwischenbericht über die bisherigen Erfolge des Handlungsprogramms Wohnen werden deutlich höhere Zahlen als bisher verwendet. Während die Verwaltung für die Zeit von 2011 bis 2030 bisher von 5300 neuen Wohnungen ausgegangen war, sind nun 7900 neue Wohnungen für die Zeit zwischen 2016 und 2035 geplant. Der Bau von mehr als 2400 neuen Wohnungen allein in den vergangenen fünf Jahren hat demnach nicht die erhoffte Entspannung gebracht.

Wenn die Empfehlungen aus verschiedenen Gutachten umgesetzt werden, steht Konstanz in den nächsten 20 Jahren vor der größten zusammenhängenden Stadterweiterung seit Jahrzehnten. Neben dem neuen Stadtteil am Hafner sind hunderte neue Wohnungen auch am Döbele, auf dem bisherigen Siemens-Areal sowie an zahlreichen weiteren Standorten vorgesehen. Auch weitere Zahlen zeigen die Dimension des Bauprogramms: Legt man für die kommenden 20 Jahre durchschnittliche Baukosten pro Wohnung von 300 000 Euro zugrunde, beträgt die Investition in den Wohnungsbau bis zu 2,4 Milliarden Euro.

Dennoch soll Konstanz eine Stadt mit Wohnungen für jeden Geldbeutel sein, betont Baubürgermeister Karl Langensteiner-Schönborn. Deshalb schlägt ein Papier der Beratungsfirma Empirica vor, den Anteil der geförderten Wohnungen von einem Sechstel auf künftig ein Viertel zu erhöhen. Zwei Viertel der neuen Wohnungen sollen demnach im mittleren Segment und ein Viertel im oberen Segment entstehen. Die geförderten Wohnungen bewegen sich bei zwischen 6,50 und 9,50 Euro Miete pro Monat und Quadratmeter plus alle Nebenkosten und Heizung, die im mittleren Segment bei durchschnittlich 12 und die im oberen ab 13 Euro pro Quadratmeter. Als Kaufpreise nennt die Stadtverwaltung für drei Segmente 2500 bis 2700, 4000 und 5000 Quadratmeter im Neubau.

Dass 1200 Euro Kaltmiete oder 400 000 Euro für eine Vier-Zimmer-Wohnung nicht billig sind, räumt Baubürgermeister Langensteiner-Schönborn ein. Allerdings hätten gerade Familien bis in gute mittlere Einkommen hinein die Berechtigung, auch eine geförderte Wohnung zu mieten oder zu kaufen. Außerdem trage ein verstärktes Angebot im Neubau dazu bei, "dass im Bestand nicht mehr jede Wohnung zu jedem beliebigen Preis vermietet werden kann". Es stehe auch außer Zweifel, dass es die vor allem aus dem linken Lager politisch stark angezweifelten Sickereffekte gebe, sage Langensteiner-Schönborn. Auch Mathias Metzmacher, Referatsleiter im Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR), hatte neulich in einem Vortrag vor Konstanzer Politikern erklärt, Sickereffekte gebe es auf jeden Fall.

Für Marion Klose, die Leiterin des Amts für Stadtplanung und Umwelt, sind die neuen Zahlen kein Beleg dafür, dass Konstanz bisher zu wenig getan habe. Die 2412 neuen Wohnungen zwischen 2011 und 2016 übersteigen die Ziele des bisherigen Handlungsprogramms deutlich, auch der Anteil von geförderten oder mietpreisgebundenen Wohnungen sei überschritten worden. Konstanz habe bewiesen, dass in einer Stadt auch vergleichsweise schnell mit hoher Qualität gebaut werden könne. Die Verwaltung wolle an der Strategie festhalten, alle Akteure einzubinden und auf gute Architektur und menschenfreundlichen Städtebau zu achten.

Dass sich Konstanz eine "Grenze des Wachstums", wie sie etwa die Umweltverbände fordern, geben könnte, hält Langensteiner-Schönborn für unmöglich. Bereits in den vergangenen Jahren sei der Bevölkerungszuwachs höher ausgefallen als zunächst angenommen. Wenn Konstanz nicht in großem Stil Wohnungsbau ermögliche, so der Baubürgermeister, "dann verdrängen wir junge Familien in Umlandgemeinden und machen sie zu Pendlern – und auch andere können sich dann Konstanz irgendwann einfach nicht mehr leisten."



