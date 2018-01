Konstanz Konstanz kompakt: Das wichtigste der Woche in drei Minuten

In nur drei Minuten Lesezeit bringen wir Sie auf den neuesten Stand, was in Konstanz diese Woche passiert ist.

Sonja Hotz, langjährige Stadträtin der SPD und Trägerin des Ehrenrings der Stadt, ist tot. Sie starb im Alter von 62 Jahren.

Bis 2016 Sonja Hotz dem Gemeinderat an, in den sie 1994 erstmals und dann immer wieder gewählt wurde. Hotz, von Beruf Erzieherin, war eine alleinerziehende Mutter, der vor allem das Wohl der Kinder und Jugendlichen am Herzen lag.

Sie trat für kostenfreie Kinderbetreuung ein, als noch niemand von diesem Thema sprach. Oberbürgermeister Uli Burchardt würdigte Hotz: "Der Tod der Ehrenringträgerin und ehemaligen Stadträtin Sonja Hotz macht mich sehr betroffen. Mit ihr hat Konstanz eine Bürgerin verloren, die sich mit großem persönlichen Einsatz ehrenamtlich für die Stadt engagiert hat."

Beim Shisha-Mordprozess ist die Öffentlichkeit von der Verhandlung ausgeschlossen worden. Auch das Urteil soll geheim bleiben.

Nachdem der Vorsitzende Richter Joachim Dospil am Dienstag das Publikum von der Verhandlung gegen einen 18- und einen 21-Jährigen ausgeschlossen hatte, steht nun fest, dass auch die Entscheidung die Öffentlichkeit nicht erreichen wird. Richter Dospil beruft sich bei seinem Urteil auf gesetzliche Vorgaben, die den Ausschluss von Publikum ermöglicht, auch wenn ein Erwachsener mitangeklagt ist. Zum Tatzeitpunkt war der jüngere Angeklagte 17 Jahre alt, also Jugendlicher. Dospil wertete die besondere Schutzbedürftigkeit des Jugendlichen höher als das öffentliche Interesse.

Die Stadt will Familien und Geringverdienenden bessere Chancen auf neu gebaute Wohnungen verschaffen.

Konstanz hatte sich mit dem Handlungsprogramm Wohnen viel vorgenommen. Weil das aber nicht reicht, justieren Verwaltung und Gemeinderat nach. Bis zum Jahr 2035 sollen 2000 anstatt 1000 geförderte Wohnungen entstehen. Und auch für Familien will die Stadt mehr als bislang tun. Wenn ein Paar mit zwei Kindern weniger als 5700 Euro brutto verdient (Alleinerziehende 3000 Euro), hat es Anspruch auf eine geförderte Wohnung. Damit genügend davon zur Verfügung stehen sollen jetzt 7900 Wohnungen bis zum Jahr 2035 zu diesem Zweck entstehen. Bisher waren 5300 Wohnungen bis zum Jahr 2030 geplant.

So hoch wie in diesem Januar war der Pegel des Bodensees noch nie zu diesem Zeitpunkt des Jahres.

Der Wasserstand des Bodensees erreichte am Montagvormittag am Pegel Konstanz die Marke von 3,66 Metern. Das ist nach Angaben der Hochwasser-Vorhersage-Zentrale (HVZ) Baden-Württemberg der höchste Wert an einem 22. Januar, der im Auswertungszeitraum von 1850 bis 2018 gemessen worden ist. Das ist aber noch lange kein Hochwasser, als solches würde es erst bei 4,80 Metern bezeichnet. Der Anstieg des Wasserstandes in diesem Winter geht auf verstärkte Niederschläge bei relativ milden Temperaturen zurück. Hinzu kommt derzeit die Schneeschmelze in den Alpen.

Bei dem chemischen Stoff, der zu einem Großeinsatz der Feuerwehr in Petershausen geführt hatte, handelt es sich um das Lösungsmittel Cyclohexen.

Die Flüssigkeit ist farblos, hat einen charakteristischen Geruch - und sie ist gefährlich. So gefährlich, dass schon kleine Reste an der Kleidung einer Person einen Menschen in seiner Umgebung ins Krankenhaus bringen können. Das teilte die Polizei auf Anfrage dem SÜDKURIER mit. Laut dem Datenblatt eines Herstellers wird Cyclohexen vor allem als Lösungsmittel in der Laborchemie verwendet, es ist ein Hilfsstoff zum Beispiel in der Arzneimittelherstellung oder wird in Klebstoffen verwendet. Warum der 24-Jährige Chemie-Student das Mittel bei sich zu Hause lagerte und wie er an die Substanz kam, war nach dem Zwischenfall noch unklar.

