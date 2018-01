Falls Sie es verpasst haben Konstanz kompakt: Das wichtigste der Woche in drei Minuten

In nur drei Minuten Lesezeit bringen wir Sie auf den neuesten Stand, was in Konstanz diese Woche passiert ist.

Die Stadt hat eine neue Liste mit Themen veröffentlicht, die für sie am wichtigsten sind. Darunter sind eine neue Flüchtlingsunterkunft, nachhaltige Nachbarschaften und bessere Bedingungen für Radfahrer.

Jeden Januar und Juni veröffentlicht die Stadt Konstanz eine aktualisierte Vorhabenliste. Über den Umfang der Liste regt sich nun Unmut, sie werde länger und länger, sagten Alfred Reichle (SPD) und Roger Tscheulin (CDU) gestern Abend im Gemeinderat. Seit Sommer vergangenen Jahres wurden 13 Vorhaben als abgeschlossen markiert. Neu hinzu kommen in der nun dritten Vorhabenliste 14 neue Punkte, unter anderem sollen sogenannte 2000-Watt-Nachbarschaften geschaffen werden, in denen die Bewohner einen nachhaltigen Lebensstil ausprobieren können. Außerdem soll eine neue Flüchtlingsunterkunft in der Line-Eid-Straße und mehr Fahrradstraßen entstehen.

Der Turnschuhbaum wird endgültig gefällt, weil die Erhaltung zu teuer und die Gefahren zu groß sind.

Die Entscheidung ist gefallen: Die Pappel am Wintersteig, als Turnschuhbaum bekannt, wird nun gefällt. Ein Antrag der Freien Grünen Liste zur Erhaltung wurde nach emotionaler Debatte abgelehnt. In einem Antrag forderte die Freie Grüne Liste (FGL), den Baum für die kommenden Jahre durch Pflegearbeiten stehen zu lassen. Um vier bis sechs Meter müsste die Pappel gekürzt, die Krone mit Seilen gesichert werden. "Dann würde er allerdings auch nur zwei Jahre stehen bleiben können, bevor die Sicherheit erneut geprüft wird", sagte Gerhard Majer, bei den Technischen Betrieben (TBK) zuständig für den Bereich Grünpflege. Der Grund: Nach einem Sturm im August 2017 hatte sich ein Riss im Stamm gebildet, der sogenannte Turnschuhbaum verfaulte innerlich und sei deshalb laut TBK nicht mehr bruchsicher.

Ein Erdbeben der Stärke 4,2 war in Konstanz zu spüren. Das Epizentrum des Bebens lag im Montafon.

Ein SÜDKURIER-Leser aus dem Stadtteil Paradies meldete sich am Mittwochabend bei der Redaktion und berichtete, dass er um 20:07 Uhr in seinem Haus einen kurzen Stoß verspürt habe, der von einem Erdbeben stammen müsse. Ein Blick auf den Bericht des Schweizerischen Erbebendienst klärte den Sachverhalt: Genau um 20:07 Uhr gab es im Montafon ein Erdbeben von der Stärke 4,2. In aller Regel dürfte man Erdbebenstöße in dieser Stärke nur bis 40 Kilometer Entfernung spüren. Auch bei der Polizei wird das Erdbeben im Montafon bestätigt: Wie Polizeisprecher Thomas Pecher erklärt, habe es beim Präsidium aber keine Anrufe besorgter Bürger gegeben.

Ein Spielplatz am Hockgraben wird von einer Gruppe Jugendlichen vermüllt. Die Eltern wehren sich nun dagegen.

Zerdepperte Bierflaschen, Müll, Kronkorken: Eltern schlugen Alarm über den Zustand eines Spielplatzes am Hockgraben. Das überdachte Häuschen auf dem Spielplatz wird laut Aussage der Eltern regelmäßig zum Treffpunkt Halbstarker. Bei Einbruch der Dämmerung würden rund zehn Jugendliche eintrudeln, bewaffnet mit Ghettoblaster, Alkohol und Cola. Sie machen es sich zwischen den Scherben bequem, hören laut Musik, trinken und rauchen. Ein Zettel mit der Bitte um Rücksicht, den die Eltern dort auslegten, zeigte keine Wirkung. Der Müll und die Scherben sind inzwischen weg, doch die Sorge der Eltern bleibt.

Im Jobcenter in der Konzilstraße wurde Amokalarm ausgelöst, weil ein Mann eine Mitarbeiterin mit einem Messer bedroht hatte. Kurze Zeit später nahm die Polizei den 39-Jährigen fest.

Ein 39-jähriger Mann hat am Dienstagvormittag einen Großeinsatz mit rund 100 Einsatzkräften der Polizei im Jobcenter in der Konzilstraße ausgelöst. Er wurde nach knapp zweistündiger Fahndung entdeckt und festgenommen. Inzwischen ist auch das Motiv des Tatverdächtigen klarer. Ihm waren Unterstützungsgelder für Kleidung verweigert worden, weil dafür kein begründeter Anspruch bestand. Der Mann ließ deshalb am Montagvormittag seinem Ansprechpartner im Jobcenter eine Email zukommen, in der er diesem Gewalt androhte, so die Polizei. Da mit dem Tatverdächtigen bereits ein weiterer Termin am kommenden Donnerstag vereinbart worden war, stand nach einer entsprechenden Information der Polizei eine sogenannte Gefährderansprache bevor.

Der 39-Jährige suchte jedoch schon am Dienstag das Jobcenter auf, um seinen nicht berechtigten Forderungen Nachdruck zu verleihen.

