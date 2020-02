Es sind 70 Maßnahmen, die im ersten Klimaschutzbericht der Stadt aufgelistet sind – und es ist schwierig, dabei nicht den Überblick zu verlieren. Die Aktivitäten reichen von der Gebäudesanierung über einen Klimabürgerrat bis hin zu einer nachhaltigeren Mobilität. Außerdem werden alle städtischen Tochtergesellschaften, die Marketing Tourismus GmbH, die Wobak und die Stadtwerke einbezogen.

Das sind die Probleme

Die Schwierigkeiten, die sich aus dem Bericht ergeben, nennt die Stadtverwaltung im Gemeinderat selbst: etwa das Problem der Messung. Um die eigene Leistung im Vergleich zu anderen Kommunen zu bewerten, sei der European Energy Award (EEA) am besten geeignet, erläutert Klimaschutzmanager Lorenz Heublein.

Dabei stehe man seit Jahren bei etwa 60 Prozent, 2019 habe sich Konstanz auf 64 Prozent verbessert. Ab 75 Prozent erhält eine Kommune den EEA in Gold.

Außerdem gelte es, die territoriale CO 2 -Bilanz zu messen. Diese liegt in Konstanz bei etwa 4,2 Tonnen CO 2 -Ausstoß pro Person und Jahr. Das Problem dabei: nicht alle Faktoren, die in diese Bilanz einfließen, beziehen sich auf Kohlendioxidausstoß, der durch die Kommune beeinflussbar ist. So haben Industriestädte etwa einen höheren CO 2 -Ausstoß.

Bild: Eva Marie Stegmann

Das Problem mit der sozialen Gerechtigkeit

Oberbürgermeister Uli Burchardt leugnet nicht, dass es zu Zielkonflikten kommen werde. Neben dem Klimaschutz sei es in Konstanz die wichtigste Aufgabe, für bezahlbaren Wohnraum zu sorgen. „Weiterer Flächenverbrauch ist unvermeidbar“, sagt Burchardt. Zudem sei es eine Frage des Geldes: „Wenn wir klimafreundliches Bauen für bezahlbaren Wohnraum wollen, dann kostet das.“ Bisher gebe es noch wenige Förderprogramme, die klimafreundliches Bauen für geförderten Wohnraum bereitstellten.

Es fehlt an Personal für das Sanierungsvolumen

Ein ganz anderes Problem stellt sich bei den verfügbaren Ressourcen. Vieles werde nicht am Geldmangel scheitern, so Burchardt: „Es geht um das nötige Personal“. Gerade bei der Sanierung von Gebäuden ist die Planungsarbeit umfassend. „Will man alle städtischen Gebäude bis 2050 sanieren, müsste man ein Volumen von 20 Millionen Euro pro Jahr verbauen.“ Ein städtischer Architekt könne aber höchstens das Volumen von einer Million Euro pro Jahr bewältigen.

Klimaneutralität bis 2030 nicht möglich

Die Stadt hat sich das Ziel gesteckt, das Pariser Klimaabkommen einzuhalten und die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Es werde aber kaum möglich sein, dass Konstanz bis 2030 klimaneutral werde, sagt Burchardt. Klimaschutzmanager Lorenz Heublein ergänzt: „Wir würden die Klimaneutralität bis 2030 gern erreichen, aber das wird seriös kaum möglich sein.“ Es gebe zu viele bundesweite und globale Faktoren, die von Konstanz aus nicht beeinflussbar seien.

Eine Solaroffensive und die Pflicht, alle Neubauten mit Solaranlagen auszustatten sind Maßnahmen, die im Gemeinderat gelobt wurden. Im Bild Olaf Westerhoff, der eine Solaranlage der Stadtwerke zeigt. | Bild: Hanser, Oliver

So sehen es die Fraktionen Freie Grüne Liste: Nina Röckelein attestiert der Verwaltung, dass die Aufmerksamkeit für das Thema inzwischen sehr hoch sei: „Das Thema Klima ist immer dabei, das ist ein toller Erfolg“. Sie lobt die Schaffung mehrerer Stellen in der Stadtverwaltung, etwa im Klimaschutzmanagement, ebenso die Bildung des Bürgerrats. Kritik übt sie am Tempo des Vorgehens: „Wie viele Emissionen wollen wir uns noch erlauben?“ Unklar sei, wann die gesteckten Ziele zu erreichen seien, etwa das der Klimaneutralität.

CDU: Heinrich Fuchs, der für die CDU spricht, begrüßt die Vorgehensweise grundsätzlich. „Bei der Sanierung öffentlicher Gebäude müssen wir Gas geben, das Personal ist begrenzt, es gibt zu wenig Handwerker.“ Die einzige Ressource, die reichlich vorhanden sei, sei Holz. Das Ziel einer autofreien Innenstadt sei mit Maß und Ziel umzusetzen. Wichtig sei, dass der Tourismus nicht darunter leide.

Freie Wähler: „Warum muss Konstanz kostenlose Parkfläche bereit stellen?“, fragt Jürgen Faden. Er erinnert daran, dass es schon vor Jahren Initiativen gab, den Stephansplatz autofrei zu gestalten. Faden lobt den Klimafonds, der eingerichtet werden soll. Er warnt davor, die Flexibilität bei der Mobilität aufzugeben: „Konstanz muss anfahrbar bleiben“, sagt Faden. Sinnvoll sei es, an zentralen Mobilpunkten große Parkhäuser zu bauen.

SPD: Jürgen Ruff lobt die Solarpflicht bei Neubauten, wünscht sich aber genauere Zahlen bei der Bewertung der Ausgangslage. Eine autofreie Innenstadt sei zu begrüßen, müsse aber noch definiert werden. „Ein autofreier Stephansplatz wird nicht weniger Verkehr bedeuten, dieser wird sich verlagern. Wir sollten zu mehr Ehrlichkeit gelangen, was wir damit erreichen.“

Junges Forum: Matthias Schäfer wünscht sich einen Wandel im Kopf der Menschen. Es sei entscheidend, an Unternehmen heranzutreten, die bereit seien, den Wandel hin zu mehr Klimaschutz mitzugestalten. Er übt Kritik an Details: So sei es nicht sinnvoll, wenn Unternehmen ihre Mitarbeiter anregten, E-Bikes anstelle normaler Fahrräder zu nutzen.

FDP: Heinrich Everke weist darauf hin, dass die größten Einsparungen im Bereich Wärme möglich seien. Auch er glaubt, dass ein autofreier Stephansplatz keine überzeugende CO 2 -Einsparung ermöglichen werde. „Es wäre viel effektiver, das Parken in der Innenstadt teurer zu machen und den öffentlichen Verkehr in der Innenstadt zu verbessern. Dazu braucht es keinen Mobilitätsmanager.“

Linke Liste: Simon Pschorr kritisiert, dass es fast nicht möglich sei, die Maßnahmen auf ihre Effektivität hin zu bewerten – zumal die Stadtverwaltung dies selbst als Problem angeführt habe. Ihm fehlten konkrete Vorschläge zu Blockheizkraftwerken und zur Verbesserung bei den Stadtbussen. „Gratulation an die Konstanzer, die verstanden haben, dass man mit dem Rad fahren kann.“ Bei den Schweizer Besuchern sei das Bewusstsein weniger ausgeprägt. Er plädiert deshalb dafür, auf das Parkhaus am Döbele zu verzichten. Das sind die wichtigsten Maßnahmen Sanierungen/ Gebäude: Ein Energiemanagement für öffentliche Gebäude soll erstellt werden. Wobak und Stadtverwaltung sind aufgerufen, einen Fahrplan zur Sanierung ihres Gebäudebestandes zu erstellen. Eingeführt wurde eine Solarpflicht für Neubauten. Für das neu zu gestaltende Industriegebiet (Brückenkopf Nord) sollen Sanierungsanreize geschaffen werden. Auf Wobak-Gebäuden sollen Solaranlagen installiert werden.

Mobilität: Geplant sind alternative Bus-und Fährantriebe bei Stadtbussen und Fähren, unter anderem werden E-Busse angeschafft. Das Parken soll verteuert werden. Langfristig ist eine „autofreie“ Innenstadt geplant, aber noch nicht genauer definiert. Es soll Aktionstage am 2. und 3. Mai zum „autofreien Stephansplatz„ geben. Ein Förderprogramm zur Abschaffung des eigenen Autos (Tausch gegen ein Jahr kostenloses Busticket) ist bereits eingerichtet.

Öffentlichkeitsarbeit: Ein Klimabürgerrat ist bereits eingerichtet worden, ein Expertenrat soll folgen. Ein Klimaschutzprojekt für Jugendliche ist geplant. Zudem wird derzeit eine Kommunikationskampagne zum Klimaschutz vorbereitet. Eine wesentliche Maßnahme ist die Schaffung eines Klimafonds. In ihn soll die Verwaltung einzahlen, wenn ein Mitarbeiter etwa eine „unvermeidbare“ Flugreise unternimmt.

Fridays-Aktivisten loben und kritisieren

Klima-Aktivisten stehen vor der Ratssitzung vor dem Rathaus, um Passanten auf das Thema Klimaschutz aufmerksam zu machen. Später folgen viele aus ihren Reihen der Debatte im Rat. Manuel Oestringer von Fridays for Future hat sich genauer mit dem Klimabericht befasst: „Viele Maßnahmen sind gut, man sieht, dass etwas passiert. Aber vieles bleibt zu vage. Ich verstehe, dass man nicht gut abschätzen kann, wie viel CO2 man einspart. Bei dem Bericht kann man aber zu wenig erkennen, wo man hinwill. Ein Beispiel: der Nachhaltigkeitsworkshop der Wobak: Was kommt dabei konkret heraus? Allein darüber zu reden, wird nichts bringen.“

Auch bei der Kommunikation fordert Oestringer mehr Einsatz: Es sei nötig, die Bevölkerung darauf vorzubereiten, dass man die Klimaziele rasch erreichen wolle, dass es dringlich sei und, dass es Veränderung geben werde. „Die große Diskussion fehlt mir bei dieser Vorlage.“