Konstanz Konstanz ist nicht Essen: Verteilungskonflikte im Tafelladen sind hier nicht an der Tagesordnung

Die Essener Tafel geriet in die Kritik, weil sie ausländiche Kunden vom Einkauf ausschließ. In Konstanz sind solche Zustände kaum vorstellbar. Der Tafelladen hat aber auch deutlich weniger Kunden zu versorgen. Eine Tendenz bestätigt Anita Hoffmann, Leiterin des Tafelladens, aber: Die Zahl der Flüchtlinge, die Kunden bei der Tafel sind, hat stark zugenommen. Der Anteil liegt bei etwa 70 Prozent.

Kurz vor 12.30 Uhr geht es im Tafelladen turbulent zu. Kunden drängen sich vor dem Gemüseregal, andere wollen zum Brot und jeder versucht, den Korb schnell voll zu bekommen. Rangeleien aber gibt es nicht: es herrscht geordneter Andrang. Zehn Kunden sind zur selben Zeit im Laden.

Anita Hoffmann, Leiterin der Tafel, hat den Laden im Griff. Jeden Tag werden an die Kunden Nummern ausgeteilt und diese werden täglich in neuer Reihenfolge aufgerufen. So stellt das Tafelteam sicher, dass jeder einmal zu den ersten Kunden gehört und ein anderes Mal später drankommt. Klar ist: wer früher drankommt, hat etwas größere Auswahl. "Außerdem halten wir stets Ware zurück, so dass auch Kunden, die gegen 13.30 Uhr kommen, etwas bekommen", sagt Hoffmann.

Von den Vorgängen in der Essener Tafel, wo die Verteilungskämpfe so heftig wurden, dass ausländische Tafelkunden vorerst als Kunden ausgeschlossen werden, hat sie gehört. Einen Vergleich will Anita Hoffmann aber nicht ziehen. In Essen habe die Tafel etwa 1000 Kunden, in Konstanz kommen etwa 80 bis 100 Kunden täglich, "die beiden Städte haben unterschiedliche Voraussetzungen". Zudem arbeite jeder Tafelladen mit einem anderen System und die Unterschiede zwischen den Bundesländern seien groß. Im Kreis Konstanz ist es üblich, dass die Kunden ihre Ware im Laden nach dem beschriebenen System aussuchen können. In vielen Bundesländern werden den Kunden Lebensmitteltüten ausgeteilt, erläutert Hoffmann. Im Konstanzer Laden sei es noch nie zu Verteilungskonflikten gekommen, behauptet sie.

Was Hoffmann bestätigen kann: der Anteil an Flüchtlingen, die das Angebot nutzen, ist stark gestiegen in den vergangenen zwei Jahren: ihr Anteil liege bei etwa 70 Prozent. Dass es nicht zu Streit komme zwischen den Gruppen, liege auch am System. Sobald sie mitbekomme, dass ein Kunde einen anderen beleidige, greife sie ein. "Das geht bis zum Hausverbot." Die Kunden kennen das System der Nummernausgabe und akzeptieren es. Einen Verdrängungsprozess beobachte sie dennoch: "Es gibt deutsche Kunden, die bleiben weg, weil ihnen das Gedränge vor dem Laden zu viel wird". Ihnen biete sie an, später zu kommen – auch gegen 14 Uhr habe sie noch Waren für bedürftige Kunden.

Auch beim Umfang der zu verteilenden Produkte fühle sie sich privilegiert. Eine abnehmende Tendenz der gespendeten Lebensmittel könne sie nicht erkennen. Eher sei es ein stetes Auf und Ab, mit dem man umgehen müsse.

Karzan Hasan Hmasalih, der aus dem Irak stammt und seit zwei Jahren in Allensbach lebt, ist zufrieden: er hat für sich, seine Frau und drei Kinder eingekauft. Den Tafelladen schätzt er: "Es ist sehr gut für mich, hier einzukaufen".

Was in Essen geschah

Die Essener Tafel geriet in die Kritik, weil die Leitung entschied, vorübergehend keine ausländischen Kunden mehr aufzunehmen. Der Ansturm der Neukunden sei zu groß gewesen, so die Begründung und deutsche Frauen hätten sich unter den Migranten nicht mehr wohlgefühlt. Politiker übten danach starke Kritik an der Entscheidung. Anita Hoffmann bezeichnet die Kritik als "unfair, solange man die Situation vor Ort nicht kennt."