Die Lebensqualität in Konstanz ist hervorragend. Und die Konstanzer wissen das auch. Gerade deshalb halten sie die Schrammen im Hochglanzlack aus, kommentiert Jörg-Peter Rau.

Schon was vor am Wochenende? Vielleicht einen Einkaufsbummel durch eine Stadt, deren Handel in vielen Bereichen ein Sortiment mit Großstadtformat anbietet? Vielleicht einen Besuch bei einer Aufführung der von der Stadt getragenen Einrichtungen Südwestdeutsche Philharmonie oder Theater? Vielleicht einen entspannten Tag in einem der großartigen Freibäder, die die Stadt ihren Bürgern kostenlos bereitstellt? Einen Spaziergang entlang der fast überall frei zugänglichen Ufer oder durch die schönen Wälder? Eine kleine Radtour mit dem Oberbürgermeister durch die Innenstadt mit der Möglichkeit frei heraus zu sagen, wo der Schuh drückt? Das sind ein paar der vielen Möglichkeiten, die Konstanz bietet. Es gibt wenige Städte, die so viel Lebensqualität bieten – und das wissen die Konstanzer auch. Seit Jahren hohe Zufriedenheitswerte in den Bürgerbefragungen sind nur ein Beweis.

Wer Zweifel äußert und Kritik übt, ist eben kein Nestbeschmutzer

Konstanz ist als Stadt deswegen erfolgreich, weil es ein Gemeinwesen ist. Eine Mischung von Menschen, die sich einbringen, die Zeit und Wissen teilen, die Chancen ergreifen und nicht immer nur die Risiken sehen. Dazu trägt der beständige Zuzug bei: Jedes Jahr kommen neue Gesichter und neue Ideen hierher, jedes Jahr wird die Basis für dieses Gemeinwesen größer. Das bringt Wachstumsschmerzen mit sich. So wie es bei einem Zehnjährigen in der Ferse zieht, wenn es die Schwelle vom Kind zum Jugendlichen zu überschreiten gilt, so hadert auch ein gutes Gemeinwesen gelegentlich mit seiner Entwicklung. Und darum ist es wichtig, dass in Konstanz auch darüber diskutiert wird, ob das Konstanz des Jahres 2018 das Beste ist, das es je gab. Wer Burchardts Aussage aus dem großen SÜDKURIER-Interview hinterfragt, ist nämlich kein Nestbeschmutzer, sondern jemand, dem diese Stadt nicht egal ist.

Eine Stadt ist ein Gemeinwesen – und eben kein Produkt

Solches Engagement hilft auch deshalb weiter, weil Konstanz wie jede andere Stadt in einem Wettbewerb steht. Standorte kämpfen um die Ansiedlung von Betrieben und Behörden, sie wollen die leistungsfähigen Steuerzahler und die kreativen Jungen, sie arbeiten an ihrer Wahrnehmbarkeit und an dem Bild, das sie nach außen abgeben. Diese Aufgabe hat auch Burchardt angenommen, und er nimmt sie mit der Leidenschaft dessen wahr, der Herzblut hat. Für einen Oberbürgermeister ist das nicht der schlechteste Ansatz, und sein Ansatz ist bis in viele Details hinein zu sehen wie all die neuen Hochglanzbroschüren, in denen Konstanz ausgesprochen attraktiv dargestellt ist. Schwierig wird es nur, wenn schleichend ein Gemeinwesen zum Produkt verkommt: Dann würde Stadtentwicklung zur Produktoptimierung, Bürgerkommunikation zur Jubelpropaganda, kritischer Diskurs zum belanglosen Smalltalk.

Hochglanzbilder sind schön, aber echt werden sie erst mit ein paar Schrammen

Wie gut, dass Konstanz all das nicht braucht. Die Konstanzer halten die eine oder andere Schramme im Hochglanzlack gut aus. Sie mögen es, wenn ihre Stadt ihren Bürgern und allen anderen nicht ein mit Botox optimiertes Gesicht zeigt, sondern ein vom Leben gezeichnetes, vielleicht etwas skeptisch lächelndes, aber jederzeit von wachen Augen beherrschtes Antlitz. "Du liebst dich ohne Schminke / bist 'ne ehrliche Haut" – das sang Herbert Groenemeyer 1984. Über Bochum, über eine Stadt, die heute froh wäre, wenn sie die Probleme von Konstanz hätte. Oder anders herum: Wenn Bochum die Blume im Revier ist, dann ist Konstanz allemal die Blüte am Bodensee. Gewachsen, gehegt, aber nicht im Labor gestylt.