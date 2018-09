Jedes Jahr veröffentlicht die Stadt "Konstanz in Zahlen" - eine Broschüre, in der viel Überraschendes, Wissenswertes und Kurioses steckt. Gabriele Bossi und Eberhard Baier vom Referat Oberbürgermeister sowie Praktikantin und Soziologie-Studentin Marita Stephan haben sich in diesem Jahr die Arbeit gemacht.

Aus dem beeindruckenden Zahlenwerk haben wir einige spannende Daten herausgepickt. Und wir haben in der Tageszeitung eine ganzseitige Grafik veröffentlicht: Einen Stadtplan unserer Stadt mit spannenden Fakten. Am Ende dieses Artikels verlosen wir zehn dieser Grafiken und Poster-Größe (DIN A2), gedruckt in Konstanz von der Druckerei werkzwei.

Ausschnitt aus der großen Konstanz-Grafik | Bild: Grafik: Julia Mück

Was Sie vermutlich noch nicht über Konstanz wussten

