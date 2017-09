Konstanz Konstanz hat gewählt: Jung erneut Wahlsieger  Überraschung für Pschorr

Der CDU-Kandidat Andreas Jung ist erneut Wahlsieger in Konstanz. Der 25-jährige Linken-Kandidat Simon Pschorr erlangt einen Achtungserfolg. Tobias Volz rutscht noch weiter ab als 2013.

Wenig überraschend ist Andreas Jung (CDU) weiterhin Bundestagsabgeordneter. Bei der SPD herrscht Katerstimmung. Tobias Volz holte in Konstanz zwar mehr Erststimmen als im Wahlkreis, hat sein Ergebnis aus dem Jahr 2013 allerdings noch einmal unterboten. Martin Schmeding (Grüne) bleibt wie vor vier Jahren die heutige Landtagsabgeordnete Nese Erikli größter Verfolger von Jung. Walter Schwaebsch holte für die AfD sowohl weniger Erst- als auch Zweitstimmen als im Wahlkreis, aber doppelt so viele wie bei der letzten Bundestagswahl. Tassilo Richter (FDP) schaffte es nicht ganz, auf der bundesweiten Erfolgswelle der Liberalen mitzureiten, liegt aber über dem Wahldebakel von Birgit Homburger 2013. Als Überraschung des Abends holte Simon Pschorr (Linke) jede zehnte Erststimme. Erfreuliches Zeichen für die Demokratie: Fast 80 Prozent der Wahlberechtigten gingen an die Urne oder schickten ihren Brief ans Wahlbüro.

Wie freut sich ein Bundestagsabgeordneter, wenn er gewinnt und verliert? In der größten Stadt des Wahlkreises hat Andreas Jung, hat aber vor allem seine Partei an Stimmen verloren. Jung stellt den Sieg über die Niederlage und sagt: "Ich freue mich, dass ich auch in Konstanz vorne liege. Deutlich vor meinen Mitbewerbern zu sein, ist nicht selbstverständlich." Die Stadt Konstanz sei anders als der Wahlkreis nie ein sicherer Hafen für die CDU gewesen. Ihm sei es wichtig, dass er sich als Direktkandidat mit einem Minus von 5,5 Prozentpunkten positiv vom Zweitstimmenergebnis der Partei absetzt. Die holte in Konstanz 8,9 Prozentpunkte weniger Zweitstimmen als 2013.

Tobias Volz schlitterte wie die Bundes-SPD ins Tal der Tränen. Am Ende reichte es für ihn in Konstanz nicht für 20, nicht für 19 und auch nicht für 18 Prozent. Er holte 17,9 Prozent der Erststimmen, 2013 waren es noch 20,4 Prozent. Am Wahlabend gestand er ein: "Martin Schmeding und die Grünen haben es geschafft, die Grünen-Wähler auf den letzten Drücker zu mobilisieren, das ist uns nicht gelungen." Überrascht sei er über das Ergebnis nicht. "Wobei ich natürlich gehofft hatte, besser abzuschneiden", sagte Volz. Noch deutlicher fiel das Ergebnis der Zweitstimmen für die Sozialdemokraten aus. Mit 15,8 Prozent der abgegebenen Stimmen holte die SPD in Konstanz 6,4 Prozentpunkte weniger als 2013.

Die Grünen zogen mit Martin Schmeding als Direktkandidat zum zweiten Mal in Folge an der SPD vorbei. "Die letzten 14 Tage hat der Wahlkampf noch einmal so richtig Fahrt aufgenommen. Wir haben gegen die Umfragen gekämpft und insgesamt besser abgeschnitten, als erwartet", sagte Schmeding. Gisela Kusche, Stadträtin der Freien Grünen Liste, freute sich über das unerwartet gute Ergebnis der Grünen. "Davon sind wir nicht unbedingt ausgegangen." Dass allerdings auch die AfD zulegt, und zwar massiv, "erschreckt mich sehr".

Ähnlich besorgt äußerte sich der überraschend starke Simon Pschorr (Linke). "Schlecht ist, dass nun mit der AfD eine menschenfeindliche Partei im Bundestag sitzt." In Konstanz holte der 25-Jährige 10,1 Prozent der Erststimmen und verdoppelte das Ergebnis von Vorgänger Marco Radojevic nahezu. "Ich bin persönlich stolz auf dieses Ergebnis", sagte Pschorr.

"Absolut in Ordnung". So bewertete Tassilo Richter (FDP) sein Ergebnis in Konstanz. Schließlich habe er sich in seinem ersten Wahlkampf erst bekannt machen müssen und habe mit sieben Prozent deutlich besser abgeschnitten als Birgit Homburger 2013 (3,1 Prozent). Besser als 2013 abgeschnitten hat auch die AfD. Walter Schwaebsch, der sich am Wahlabend in Stuttgart aufhielt, erhielt 6,2 Prozent der Erststimmen. Seine Partei blieb in der Universitätsstadt mit 6,8 Prozent der Zweitstimmen aber hinter ihrem Bundesergebnis zurück.