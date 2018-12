Eine der spektakulärsten Landschafts- und Naturaufnahmen dieses Jahres ist ein Luftbild der Insel Reichenau. Im Oktober fing der Fotograf Gerhard Plessing vom Flugzeug aus ein, wie niedrig der Wasserstand rund um die Reichenau, am Inseldamm und am Wollmatinger Ried war.

Natürlich war der selten niedrige Wasserstand der letzten Monate auch im Konstanzer Trichter und am Obersee erkennbar – ganz besonders sinnfällig war das Phänomen aber am Untersee. Menschen feierten Partys auf einer Sandbank vor der Insel Reichenau, das Wollmatinger Ried lag quasi trocken, der Teufelstisch war aufgetaucht.

Der Niedrigpegel war nicht zuletzt eine Folge des langen und trockenen Hitzesommers.

Nun ist klar: Der Sommer 2018 war am See zwar trockener als der sogenannte Jahrhundertsommer 2003; heißer aber war er nicht.

Dabei war es in diesem Jahr gefühlt so heiß wie noch nie am Bodensee. Daran erinnert man sich sogar im Dezember, wenn die Temperaturen unter den Gefrierpunkt sinken.

Der Di­plom-Meteorologe Jürgen Schmidt aber widerspricht: „In diesem Sommer lag die Mitteltemperatur in Konstanz bei 21,3 Grad.“ Damit meint er die 24-Stunden-Temperaturwerte des ganzen Sommers. Das seien zwar 2,7 Grad über dem 30-jährigen Mittelwert gewesen, vor 15 Jahren allerdings war der Sommer noch ein ganzes Grad wärmer. „2015 hatten wir am Bodensee einen Sommer mit 2,5 Grad über dem Durchschnitt, also ähnlich wie in diesem Jahr“, sagt Schmidt, „2003 waren es aber sogar 3,7 Grad“.

Rekorde bei Sonnenstunden und Trockenheit

Zwei Superlative aber gab es 2018. „Es war der sonnigste Sommer seit 1990 mit 874 Sonnenstunden“, erklärt Schmidt. Und es war am Bodensee seit 1990 mit Abstand in keinem Sommer so trocken wie 2018. „Wir hatten in diesem Jahr nur 56 Prozent des durchschnittlichen Niederschlags."

Ein weiterer Rekord deutet sich schon an: Zwar war der Sommer 2018 nicht so heiß wie der von 2003. sieht man aber aufs gesamte Jahr, dürfte 2018 das heißeste seit langem gewesen sein: „So hohe Jahreswerte gab es noch nicht", sagt Schmidt.