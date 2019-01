Leihräder

Seit 2018 hat Konstanz zwei unterschiedliche Leihfahrräder. Das Transportrad Tink, seit Juli 2016 auf den Straßen, wurde – nach kurzen technischen Anlaufschwierigkeiten – durch Konrad ergänzt . Nachdem die Förderung für das Projekt Tink endete, wurdem die Lastenräder in das System für Konrad der Stadtwerke integriert. Insgesamt stehen jetzt an 15 Stationen 150 Leihräder zur Verfügung, die Miete erfolgt per Registrierung.