Konstanz Konstanz Stadttheater bittet zur neuen Spielzeit

Ist da wer? Die Frage nach Gott als Motto. Die neue Saison in Konstanz beginnt gleich mit drei Pemieren

Ist da wer? Es gibt wohl keinen Menschen, der diese drei Wörter nicht schon einmal hintereinander ausgesprochen hat oder irgendwann aussprechen wird. Ist da wer? "Das ist bereits eine Frage der Kindheit, wenn du alleine im Bett liegst und etwas hörst", erzählt Intendant Christoph Nix. Im Namen von Religion und Glaube werden Kriege geführt, Menschen getötet, manipuliert. Das Motto "Ist das wer?" bezieht sich auf die Frage nach Gott. Und so gehen viele der Inszenierungen der neuen Spielzeit der Gretchenfrage nach: „Nun sag, wie hast du’s mit der Religion?“ In Johann Wolfgang von Goethes Tragödie Faust I. stellt Gretchen Faust eben diese Frage, verbunden mit folgender Feststellung: "Du bist ein herzlich guter Mann, allein ich glaub, du hältst nicht viel davon.“ Ist da wer?

Das Stadttheater verzichtet in diesem Jahr wegen der Auslandsreisen auf das Theaterfest. Dafür soll im Frühjahr ein Theaterball stattfinden. Schon am 29. Oktober kommt es zum ersten Showdown, wenn Andrej Worons "Der Meister und Margarita" inszeniert. "Das ist sozusagen der sozialistische Faust", sagt Andrej Woron, halb Russe, halb Pole. "Jahrelang war das Buch in Russland verboten." 580 Seiten hat der Roman von Michail Bulgakow, für das Stück wurde eine 45 seitige Fassung geschaffen. Für die aktuelle Ausgabe wurden alle in Polen zensierten Passagen mit rot markiert. Woron: "Wenn sie das Buch schnell durchblättern mit dem Daumen, dann entsteht ein rosa Effekt, so viel rot ist dort markiert." Woron und sein Team haben mit dieser tragikomischen Aufführung das Theater der 80er Jahre aufleben lassen. Es gibt keine Videos, keine Effekte – nur die Bühne und die Schauspieler.

Das zwischen 1928 und 1940 entstandene Werk ist eine fantastische Reise durch die inneren Welten des Zweifels, eine Streitschrift gegen die Feigheit, eine Satire auf das stalinistische Sowjetsystem, eine philosophische Auseinandersetzung mit dem Sinn oder Unsinn von Kunst und der leidenschaftliche Aufruf, im Glauben die Kraft für den freien Gedanken zu finden. Michail Bulgakow Credo lautet: „Die schlimmste Charaktereigenschaft des Menschen ist die Feigheit. Von ihr geht alles Böse aus”.

Am 30. Oktober inszeniert Ingo Putz "Adams Äpfel" des Dänen Anders Thomas Jensen. Für die Authentizität des nordisch-skandinavischen Humors sorgt der Norweger Eivind Haugland, der ab sofort als Dramaturg am Stadttheater engagiert ist. Die aberwitzige Groteske und Tragikomödie gewann bereits zahlreiche Preise und Auszeichnungen. „Adams Äpfel" ist eine bitterböse Komödie über den schmalen Grat zwischen Glauben und Fanatismus, über die Macht der Selbsttäuschung und nicht zuletzt über die Erlösung durch Apfelkuchen.

Heinrich von Kleist wird am 1. Oktober in Leonie Böhms Inszenierung von "Penthesilea" gefeiert. Kleist erschafft mit seiner 1806 entstandenen Tragödie ein Gegenbild zum auf Harmonie bedachten Antiken-Ideal der deutschen Klassik.

Abo-Aktion

Wenn bis zum 31. Oktober fünf Freunde jeweils eines der folgenden Abos abschließen, werden diese fünf einmal mit dem Theaterbus abgeholt und erhalten eine Einführung. Nach der Vorstellung geht's mit Künstlern ein Bier trinken und mit dem Theaterbus heim: Premieren-Abo, Kleines-Abo, Abo++, Nachmittags-Abo, Wochentags-Abo.