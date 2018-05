Konstanz Konrad erobert die Stadt: Das neue Fahrrad-Leihsystem wird gut angenommen

Seit knapp zwei Wochen ist das Rad-Leihsystem Konrad in Betrieb. Die Stadtwerke sind mit den ersten 1380 Ausleihvorgängen in den ersten zwei Wochen sehr zufrieden. Nutzer äußern sich ebenfalls positiv über die Möglichkeit, spontan auf ein Rad umzusteigen

Christopher Bühler ist von seinem neuen Transportmittel ziemlich angetan: Mit einem Konrad radelt er durch die Stadt, an der Universität hat der 27-jährige Jurastudent es ausgeliehen, nun ist er auf dem Weg nach Hause. Zuhause ist in Kreuzlingen.

Was Nutzer an Konrad schätzen

Christopher Bühler hat sich spontan wegen des Wetters entschieden, das Rad auf dem Rückweg zu nehmen. Eigentlich war er mit dem Auto unterwegs. Das Konrad-Konzept gefällt ihm gut, vor allem, da er das geliehene Rad nicht an jeder beliebigen Station abstellen kann.

Die Firma Fahrradspezialitäten, von den Stadtwerken mit der Betreuung des Systems beauftragt, sorgt mehrmals täglich dafür, dass die Konräder an ihre Ursprungsstation zurück kommen.

1380 Mal wurde Konrad bereits ausgeliehen

Zufrieden sind auch die Stadtwerke mit Konrads Start: 1380 Ausleihvorgänge gab es seit dem 17. Mai, das sind 106 pro Tag. Das Mietsystem sei gut angenommen worden, sagt Christopher Pape, Pressereferent der Stadtwerke.

Am häufigsten seien die Stationen am Döbele, am Bahnhof Petershausen und am Hauptbahnhof genutzt worden. Die Nutzer stammen etwa zur Hälfte aus Konstanz, zur Hälfte sind es Gäste der Stadt: auch dies ein erhofftes Ergebnis. Einige Kunden hätten sich mit Verbesserungsvorschlägen zur Bedienung des Bordcomputers gemeldet. Sie sollen in das System eingearbeitet werden.

Was die Stadtwerke mit Konrad noch vorhaben

Etwa 20 000 Verleihvorgänge streben die Stadtwerke bis Ende des Jahres an und orientieren sich dabei an der Stadt Potsdam. Mittelfristig sei geplant, das Transportrad TINK, das von derselben Firma betreut wird, in das Leihradsystem Konrad zu integrieren, erläutert Pape. Je nach Finanzierbarkeit und Nachfrage können sich die Stadtwerke auch vorstellen, das Leihradsystem auszuweiten.

Stadt und Stadtwerke wollen Stadt von Autoverkehr entlasten

Ziel von Verwaltung und Stadtwerken ist es, den öffentlichen Verkehr in der Stadt zu erweitern und mehr Personen zu animieren, das Auto stehen zu lassen. Bei Christoph Bühler hat das schon funktioniert. "Ich bin zehn Semester lang nur selten mit dem Rad gefahren. Jetzt tue ich das wohl doch öfter."