Der eine tiefschwarz, der andere leuchtend rot; der eine war der erste und hielt sich bis dato am längsten im Amt, der andere kniete symbolträchtig in Warschau nieder; beide waren sie Bundeskanzler und werden rückblickend – wahrscheinlich sogar parteiübergreifend – als zwei der bedeutendsten Politiker der bundesrepublikanischen Geschichte gesehen.

Die Rede ist von Konrad Adenauer und Willy Brandt. Was bisher niemand wusste: Weder verstarb der CDU-Mann 1967 in Rhöndorf noch wurde sein SPD-Kollege 25 Jahre darauf in Berlin-Zehlendorf zu Grabe getragen.

Die beiden haben es sich in Wahrheit hübsch eingerichtet in Konstanz, in einem Mehrfamilienhaus unweit der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Gestaltung (für die Generation Adenauer und Brandt: Fachhochschule).

Das gibt‘s wohl nur in Konstanz: Eine Bundeskanzler-WG Adenauer/Brandt. | Bild: Brumm, Benjamin

So wie etliche Legenden der Rock- und Pop-Musik von Elvis über Kurt Cobain bis zu Michael Jackson angeblich auf einer geheimen Insel munter weiterleben sollen, sind die beiden also in eine Wohngemeinschaft am See eingezogen.

Ein entsprechendes Klingelschild weist jedoch unmissverständlich darauf hin: Wie es sich für ordentliche Kanzler-Legenden gehört, leben sie zumindest auf zwei Stockwerken. Da schlüpft Willy Brandt dann also morgens aus dem Bett in die Pantoffeln und ruft noch vor dem Frühstück bissig nach oben zum sogenannten Alten: „Nur noch wenige Tage, und Merkel hat dich eingeholt.“

Und von oben schallt es nicht minder angriffslustig herab: „Ach Willy, lieber nicht mehr am längsten im Amt sein als sich von den falschen Männern beraten lassen.“