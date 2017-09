Konstanz Kommentar: Die Grenzen der Meinungsfreiheit

Ein oberstes Gericht mag entschieden haben, dass auf den Konstanzer Oberbürgermeister Uli Burchardt auch mal derber geschimpft werden darf. Das ist aber kein Freispruch der Respektlosigkeit, findet Redakteurin Sandra Pfanner

„Haben Sie ein Alkoholproblem oder sind Sie von Natur aus geistig umnachtet?“ Verzeihung für die unverschämte Frage, aber sie ist von höchster richterlicher Instanz abgesegnet. Das Oberlandesgericht Karlsruhe urteilte, dass es sich bei diesem Satz, den ein Facebook-Nutzer an den Konstanzer Oberbürgermeister Uli Burchardt richtete, nicht um eine Beleidigung im straffrechtlichen Sinne handelt. Das Urteil mag richtig sein – die Anzeige war es aber auch.

Die Medaille hat eben zwei Seiten. Auf der einen steht: Meinungsfreiheit. Dieses Grundgesetz bringt es mit sich, dass wir uns alle nicht gegenseitig toll finden müssen. Wir dürfen eine miserable Meinung voneinander haben und sie auch öffentlich vertreten. Wir dürfen etwas gegen Muslime haben, gegen Katholiken, Flüchtlinge, Deutsche, Oberbürgermeister, Hausmeister, Redakteure, Feministinnen, vegane Männer oder Katzen, völlig egal. Eine Meinung ist weder richtig noch falsch, sondern Teil einer offenen Gesellschaft. Ja, Kritik darf, gerade auch im politischen Bereich, pointiert, polemisch und überspitzt sein. Bundestagsvizepräsident Richard Stücklen musste sich von Joschka Fischer schließlich auch anhören: „Mit Verlaub, Herr Präsident, Sie sind ein Arschloch“. Oder Hans-Dietrich Genscher, der von Franz Josef Strauß gesagt bekam: „Der Genscher ist eine armenische Mischung aus marokkanischem Teppichhändler, türkischem Rosinenhändler, griechischem Schiffsmakler und jüdischem Geldverleiher, und ein Sachse.“ Das alles war auch nicht gerade die feine, diplomatische Art – aber sie brachte Feuer in die Diskussion. Um es auf den konkreten Konstanzer Fall zu beziehen: Ein Oberbürgermeister muss einen solchen Satz doch aushalten können, möchte man im demokratischen Sinne meinen. Im juristischen Sinne war es nun mal keine Tatsachenbehauptung und ist somit nicht strafbar. Das ist die eine Seite der Medaille.

Auf der anderen Seite der Medaille stehen keine Satzzeichen, Paragrafen und Verklausulierungen, sondern ein Vater, der sich und seine Familie persönlich angegriffen sah. Und zwar nicht nur von diesem einen Satz, sondern von vielen. Der Facebook-Kommentar, der nun vor Gericht ging, war schließlich nicht der einzig fragwürdige. Nach der Debatte im Rathaus schwirrten auf Facebook und speziell auf einem rechten, impressumsfreien Internet-Blog übelste und hetzerische Beschimpfungen über Burchardt durch das Netz. Einer dieser Kommentare wurde mit einem fremden Bild einer blutüberströmten Frau illustriert. Der Tenor: Und so was nimmt er in Kauf. Da wurde etwas zusammengestellt, was so nie gesagt wurde und auch so nie geschehen ist. So etwas kann und darf nicht einfach so stehen bleiben. Dass Burchardt daraufhin mehrere Anzeigen, inklusive der gegen das „Alkoholproblem“ losschickte, ist in diesem Fall nicht dünnhäutig, sondern richtig.

Burchardt will sich mit den Kommentatoren und den Verfahren nicht mehr weiter beschäftigen. Umso mehr tun es der Angeklagte und sein Anwalt und inszenieren den Freispruch öffentlich auf Facebook. Mit einigen „Gefällt“-mir- Angaben, aber wenigstens auch einem Kommentator, der fragt: „Da bist du stolz drauf?“ Das ist genau die richtige Frage. Ein oberstes Gericht mag entschieden haben, dass der Satz gesagt werden darf, aber nicht, dass er nicht respektlos ist. In der Diskussion um die Flüchtlingsunterkunft am Hörnle gab es viele kontroverse Meinungen, die auch alle formuliert werden dürfen und sollten – aber es kommt auf den Ton an. Das gilt nicht nur für die rechte, sondern auch für die linke Seite. In beiden Lagern wächst die Bereitschaft, persönlich vernichtend mit Personen umzugehen. Das ist eine Entwicklung, die jeder einzelne zu stoppen versuchen sollte, sei es als Politiker oder Bürger.