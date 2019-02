Das Problem ist offensichtlich: Der Online-Handel boomt, es werden immer mehr Pakete ausgeliefert. Das tut der Konstanzer Innenstadt nicht gut: Die Transportlastwagen der großen Lieferdienste kommen schlecht durch Gassen, das Wenden bedeutet eine Gefahr für Fußgänger und die Umweltbelastung steigt durch das Anhalten und Anfahren.

Die CDU-Fraktion schlägt nun in einem Antrag für den Technischen und Umweltausschuss eine Lösung vor: Die Transporter sollen gar nicht mehr in die Innenstadt fahren. Auf der „letzten Meile“ von einem außerhalb gelegenen Verteilzentrum ins Stadtzentrum sollen die Waren und Pakete durch Radkuriere oder E-Scooter transportiert werden.

Initiatorin der Idee ist Stadträtin Sabine Feist, die solche umweltschonenden Lieferdienste im Sommer in Montpellier beobachtet hat. „Die Städte müssen leerer werden“, sagt sie, „aber gleichzeitig muss man die Leute mitnehmen“. Ein Rad-Kurierdienst sei eine gute Alternative – die Kurierfahrer sind nah am Bürger und kennen sich in der Innenstadt besser aus als die Fahrer der Paketdienste.

Ähnliche Modelle haben schon längst Schule gemacht. Es gibt mehrere Modellprojekte in München, Hamburg oder in Berlin, wo es den Kiezboten geben soll, der die Auslieferung auf der "letzten Meile" übernimmt und persönlichen Kontakt zum Kunden herstellt. In Nürnberg hat bei einem Pilotprojekt der Lieferdienst DPD herkömmliche Transporter durch Lastenräder ersetzt. Das Projekt wird von der Technischen Hochschule Nürnberg wissenschaftlich begleitet. Manche Projekte werden mit Landesgeldern gefördert.

Fragen und Antworten rund um die Idee

Wie funktioniert das Prinzip der letzten Meile? Die Lieferdienste fahren einzelne Verteilzentren an (auch City-Hubs genannt), kleinere Lager, die im Industriegebiet liegen können. Von dort aus übernimmt etwa ein Fahrradkurier die Päckchen und Pakete. Die Lieferdienste bezahlen den Kurierdienst auf der letzten Meile. Wie genau das Konzept in Konstanz aussehen soll, ist aber noch unklar. Das müsse im Gespräch zwischen der Stadt und den Lieferdiensten ausgehandelt werden, so Feist.

Wie wird das Thema in Stuttgart angegangen?



So sehen die Cubicycles des Lieferdiensts DHL aus, wie sie in einem Modellprojekt in Stuttgart Päckchen auf der letzten Meile zustellen. Bild: DHL/Achim Zweygarth | Bild: Lichtgut/Achim Zweygarth

"In allen Städten, in denen wir den Versuch mit den Cubicycles durchführen, stellen wir die Lastenfahrräder und die Zusteller. Wir brauchen also nur einen Stellplatz für die Anhänger." Grundsätzlich sei aber auch die Zustellung der Sendungen durch einen Radkurier denkbar, solange gewährleistet sei, dass die Zustellung zuverlässig und regelmäßig erfolgt und zu einem akzeptablen Preis. Manche Lieferdienste stehen der Idee aufgeschlossen gegenüber. „Sie haben auf der letzten Meile das größte Problem und ein Interesse daran, es zu lösen“, sagt Feist. Das bestätigt Hugo Gimber, Pressesprecher der Deutschen Post und DHL Group. DHL gibt die Zustellung allerdings nicht aus der Hand und hat Cubicycles, Lastenräder mit Containern, eingeführt."In allen Städten, in denen wir den Versuch mit den Cubicycles durchführen, stellen wir die Lastenfahrräder und die Zusteller. Wir brauchen also nur einen Stellplatz für die Anhänger." Grundsätzlich sei aber auch die Zustellung der Sendungen durch einen Radkurier denkbar, solange gewährleistet sei, dass die Zustellung zuverlässig und regelmäßig erfolgt und zu einem akzeptablen Preis.

Wie könnte das in Konstanz funktionieren? In einem privaten Geschäftsmodell wird die Auslieferung per Lastenrad schon praktiziert. Der Fahrradkurier Fakt hat seit mehreren Monaten einen Auftrag des Lieferdienstes UPS, dessen Pakete im Paradies und in Petershausen-West zuzustellen.



"Die Kooperation funktioniert sehr gut", sagt Edward Kessler, Mitgründer von Fakt. "Der Lieferservice ist auf uns zugekommen, er arbeitet deutschlandweit mit etwa 50 Radkurieren zusammen." Etwa 100 Pakete täglich liefert Fakt für UPS aus – "das fordert uns viel ab", sagt Kessler.

Welche Vorteile hat der Radkurier gegenüber einem Lieferlastwagen? "Der Großteil der Pakete, die online bestellt werden, sind klein und auf dem Lastenrad gut transportierbar", sagt Kessler. Ein Radkurier verursacht weniger Fixkosten als ein LKW plus Fahrer – und er kann Schleichwege in der Stadt nutzen, ist somit schneller.



"Zudem sind wir ein Konstanzer Unternehmen, die Empfänger kennen uns." Auch die Lieferdienste seien daran interessiert, dass die Empfänger einen Ansprechpartner haben. Für ein Konzept für die "letzte Meile" wäre Kessler offen. "Wir würden gern weitere Aufträge übernehmen", sagt er. Weitere Fahrräder könne man schnell anschaffen und durch die Vielzahl an jobsuchenden Studenten könne Fakt bei den Kurieren aufstocken. "Wir sind eigentlich in den Startlöchern", sagt er.