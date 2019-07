Auf der Mainau kündigt sich hoher Besuch an: Am 3. September wird die schwedische Königin Silvia auf der Blumeninsel im Bodensee zu Gast sein. Der Grund für ihre Visite ist das 25-jährige Bestehen der von ihr mit ins Leben gerufenen Mentor-Stiftung.

Adel-Fans dürfen sich aber auch freuen: Ihre Majestät werde sich im Laufe des Tages bestimmt dem Volk zeigen, erklärt Sabine Neufang, die für die Organisation des Besuchs zuständig ist. Eine genaue Uhrzeit könne sie allerdings zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekanntgeben.

Sabine Neufang. | Bild: Insel Mainau/Lisa Gottschalk

„Dem Königshaus ist wichtig, dass Begegnungen mit den Menschen möglich sind. Sie hat bisher immer Zeit gefunden, die Gäste zu begrüßen“, erklärt Neufang, die schon mehrere königliche Visiten auf der Insel miterlebt hat.

„Alle Mitarbeiter freuen sich. Ein solcher Besuch bringt außergewöhnliche Menschen mit, es herrscht ein positives Kribbeln“, hat sie dabei festgestellt. Schon jetzt riefen immer wieder Leute an, die wissen wollen, wann genau sie Königin Silvia wo zu sehen bekommen.

Königin Silvia von Schweden war zahlreiche Male auf der Mainau: Hier im im Mai 1989 zum 80. Geburtstag von Graf Lennart Bernadotte. | Bild: Insel Mainau

Fans, die schwedische Fähnchen schwenken und der Monarchin die Hand schütteln wollen, muss das Organisationsteam des Besuchs jedoch noch vertrösten. Erst Ende August stünde der Zeitplan im Detail fest.

Soviel kann Sabine Neufang aber sagen: „Der Mainau war es schon immer wichtig, sich nicht abzuriegeln, sondern Begegnungen möglich zu machen. Wir wollen, dass sich alle wohlfühlen.“ Trotz Sperren und Sicherheitsvorkehrungen sei es bislang immer gelungen, eine entspannte Stimmung auf der Insel zu schaffen.

Zwei Adel-Fans beim Besuch der Königin vor zwei Jahren. | Bild: Rau, Jörg-Peter

Der eigentliche Grund des Besuchs von Königin Silvia ist allerdings eine Veranstaltung der Mentor-Stiftung, zu deren Jubiläum am Vormittag ab 10 Uhr mehrere Vorträge und Workshops in der Geschwister-Scholl-Schule geplant sind. Am Abend findet dann auf der Insel Mainau ein Dinner für geladene Gäste statt.

Die 1994 in Schweden gegründete Stiftung will Jugendliche zwischen 13 und 17 Jahren stärken und ihnen dabei helfen, „sie in ihrem Selbstwertgefühl zu stärken“, wie Sybille Perez, Geschäftsführerin der Mentor-Stiftung Deutschland, erklärt.

Bettina Gräfin Bernadotte, Vorstandsvorsitzende (links), und Sybille Perez, Geschäftsführerin Mentor-Stiftung Deutschland. | Bild: Mentor Stiftung/ Wolf Wagner

Die meisten der Programme würden derzeit in der Bodenseeregion veranstaltet. „Wir wachsen aus diesem Kern heraus in die Republik“, fährt Perez fort. Sie betont, dass am 3. September nicht nur gefeiert werde: „Wir wollen auch das Bewusstsein der Menschen auf unsere Themen lenken.“

So werden an der Geschwister-Scholl-Schule allen Unterstützern der Stiftung und neuen Interessenten die in Schweden entwickelten Formate demonstriert. Es werde laut Sybille Perez unter anderem „ein Achtsamkeitstraining, einen Theaterworkshop mit Oliver Wnuk und ein Elterncoaching“ geben.

Im September 2017 informierte sich Königin Silvia in Konstanz über die Projekte ihrer Mentor-Stiftung. | Bild: Rau, Jörg-Peter

In der Regel organisiert die Stiftung sogenannte Inspirationstage, in deren Zentrum „ein Antigewalttraining, ein Motivationstraining und ein Speeddating mit Mentoren“, stehen, wie die Geschäftsführerin erklärt. Dabei unterhalten sich zehn bis 15 Mentoren mit verschiedenen Kleingruppen aus Jugendlichen. Sie geben einen Kurzabriss über ihr Leben und stellen sich Fragen der Teenager und sorgen damit für eine Perspektiverweiterung bei ihrem Gegenüber.

„Unsere Mentoren sind sehr unterschiedliche Menschen, von der Krankenschwester bis zum Zimmermann“, sagt Sybille Perez, „durch sie lernen die jungen Leute ganz viele Möglichkeiten kennen, wie sie ihr Leben gestalten können.“

Meersburg Nicht immer führt der gerade Weg zum Ziel: Mentoren erzählen Schülern von ihren Lebensläufen Das könnte Sie auch interessieren

Zahlreiche Schüler und Eltern seien für den 3. September nach Konstanz eingeladen worden. „Trotz Ferien gab es viele positive Rückmeldungen“, sagt Sybille Perez. Über den Besuch von Königin Silvia scheinen sich also nicht nur die treuesten Adel-Fans zu freuen.