Sofern sie es noch nicht wissen, sollten Oberbürgermeister Uli Burchardt, Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Schauspieler Oliver Wnuk nun aufmerksam weiterlesen.

Wenn sie an diesem Dienstag zu den offiziellen Gästen auf der Insel Mainau am Tisch mit der Königin von Schweden zusammen sein werden, gelten für sie Benimmregeln.

Etwa, dass sie sich erst hinsetzen, nachdem Silvia Renate Sommerlath, so ihr bürgerlicher Name, Platz genommen hat.

Das besagt das Protokoll. Auch Besucher der Mainau, die am 3. September auf ihre Majestät treffen, können sich an bestimmte Umgangsformen halten.

Nach ihrem Aufenthalt an der Geschwister-Scholl-Schule wird sie gegen 15.30 Uhr auf der Insel Mainau eintreffen – und Besuchern im Schlosshof begegnen.

Ein Foto von Königin Silvia dürfte also drin sein. Ob ein Foto mit ihr, etwa ein Selfie mit dem Handy, möglich ist, das werden wohl die Leibwächter der Monarchin entscheiden.

Allerdings sei es Ziel, „eine entspannte Stimmung und angenehme Atmosphäre für die Begegnungen von IM Königin Silvia von Schweden mit allen Beteiligten, sowohl in der Geschwister-Scholl-Schule als auch auf der Insel Mainau, zu schaffen“, heißt es aus der Pressestelle.

Königlicher Besuch auf der Insel Mainau: Silvia von Schweden kommt am 3. September an den Bodensee

„IM“ heißt so viel wie „Ihre Majestät“. Mit „Majestät“ wird die Königin offiziell angesprochen, erklärt die Mainau.

Auf offizieller Ebene werde die Königin nicht direkt angesprochen, sondern man warte, bis man vorgestellt wird.

Und noch etwas: Die Politiker wie auch Oliver Wnuk sollten schon einmal üben, wie sie eine würdevolle Verbeugung oder ehrfürchtiges Kopfnicken als Geste der Höflichkeit hinbekommen.

Dabei haben sie fast noch etwas Glück, wie die Mainau die protokollarischen Feinheiten erklärt.

In Schweden ist es, anders als in Deutschland, üblich, dass die Männer eine vollendete Verbeugung und die Frauen einen Hofknicks machen, wenn sie Ihrer Majestät begegnen.

Im Vergleich zu den vergangenen Besuchen der Monarchin sei dieses Mal die Besonderheit, dass sie zu zwei unterschiedlichen Orten komme.

Das erfordert eine umso bessere Planung, um einen detaillierten, minutiösen und reibungslosen Ablauf zu gewährleisten.

Dort feiert sie das 25-jährige Bestehen ihrer Mentor-Stiftung, die sich für soziale Gleichberechtigung von Kindern einsetzt und diesen eine positive Zukunftsperspektive geben möchte.

Die Stiftung wird von Unternehmen sowie Privatpersonen unterstützt, Vorstandsvorsitzende ist Bettina Gräfin Bernadotte.

In Workshops, unter anderem mit Schauspieler Oliver Wnuk und Marco Deutschmann, der einst wegen Kokainschmuggels im Gefängnis saß und heute als Coach arbeitet, erarbeiten die Jugendlichen unter dem Motto „Gute Vorbilder schaffen gutes Verhalten“ Ideen für mehr Wohlwollen, Verständnis und stärkende Kommunikation bei Kindern und Jugendlichen. Die Königin wird eine Rede halten.

Auf der Mainau wird sie nach der Begegnung mit Besuchern die prominenten Gäste empfangen, die über den roten Teppich gehen und mit ihr und der gräflichen Familie Bernadotte anlässlich des Stiftungsjubiläums speisen.

Natürlich darf hier ein Gruppenfoto nicht fehlen. Eines sollten Burchardt und Wnuk auch nicht vergessen: die entsprechende Abendgarderobe anzulegen.

Fünf Freikarten

Die jungen Teilnehmer beim Youth Summit in der Geschwister-Scholl-Schule erarbeiten am Dienstag, 3. September, ab 10.30 Uhr Ideen, wie Kinder und Jugendliche gestärkt und motiviert werden können, um in eine gesicherte Zukunft zu gehen. Prominente Gäste wie Schauspieler Oliver Wnuk und Anti-Gewalt-Trainer Jürgen Berger arbeiten in den Workshops mit, und es gibt Vorträge.