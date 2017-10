Konstanz Knipsen, filmen, Helfer blockieren: Das sagen die Konstanzer Einsatzkräfte zum Gaffer-Problem

Nach dem Unfall in der Bodanstraße vom Sonntag hat die Polizei einen Mann festgenommen, der mit seinem Smartphone aus dem fahrenden Auto Bilder geschossen und dabei die Einsatzkräfte behindert hatte. Polizei, Feuerwehr und DRK aus Konstanz berichten, wie sich die Problematik aus ihrer Sicht entwickelt hat.

Das Phänomen der Gaffer bei Unfällen macht auch vor Konstanz nicht Halt. Nachdem ein 22-jähriger Autofahrer am Sonntag in eine Schaufensterscheibe in der Bodanstraße geprallt war, teilte die Polizei am Dienstag mit, dass sie einen 51-Jährigen festgenommen hatte, der filmend und fotografierend an der Unfallstelle vorbeigefahren war. Laut Polizei hatte der Mann seine Geschwindigkeit verringert und dadurch die Durchfahrt für die nachfolgenden Rettungskräfte auf dem Weg zur Unfallstelle blockiert. Sein Ziel laut Polizei: Das Fahrzeug und die Verletzten zu filmen und zu fotografieren. Zwei Fußgänger waren von dem Auto gestreift worden und wurden, wie auch der Unfallfahrer, verletzt.

Der vorbeifahrende 51-Jährige habe die Aufforderungen von Feuerwehr und Polizei, die Unfallstelle zügig zu passieren, gleichermaßen ignoriert. „Bei der anschließenden Kontrolle zeigte er sich völlig uneinsichtig, beleidigte die Einsatzkräfte und musste deshalb wegen Störung einer Amtshandlung vorläufig festgenommen werden“, teilt Polizeisprecher Bernd Schmidt weiter mit. Da er sich auch dagegen gesperrt habe, sei der 51-Jährige von den Einsatzkräften „aus seinem Fahrzeug gezogen und gefesselt“ worden. Erst danach sei es möglich gewesen, sein Auto zur Seite zu fahren und den Rettungskräften die Zufahrt zur Unfallstelle zu ermöglichen. Inzwischen ist der Mann wieder auf freiem Fuß, seine Aufnahmen wurden beschlagnahmt.

So steht die Polizei zu Gaffern

"Das ist kein größeres Problem in Konstanz, sondern eher ein landes- und bundesweiter Trend", sagt Jens Purath von der Konstanzer Polizei. Ein starke Zunahme sei in Konstanz nicht zu spüren. Dennoch wolle und werde man Verstöße wie am vergangenen Sonntag konsequent verfolgen. "Am Unfallort selbst sind jedoch andere Aufgaben, wie beispielsweise die Hilfe für Verletzte, wichtiger. Das ist ein Spannungsverhältnis und oftmals ist die konsequente Verfolgung von Personen, die Einsatzkräfte behindern oder filmen, schwierig, weil wir nicht genügend Personal vor Ort haben."

Das sagt die Feuerwehr

"Ich kann nicht sagen, dass sich die Gaffer-Problematik in den vergangenen Monaten verschärft hat", sagt Christopher Kutschker von der Konstanzer Feuerwehr. Schwieriger seien die Leute, die sich nicht an die Absperrungen an Einsatzorten halten: "Manche Leute umgehen einfach die Absperrungen, laufen durch den Unfallort und fühlen sich dann auch noch im Recht." Doch wie lässt sich das Risiko minimieren, dass Personen den Einsatzort behindern? "Das wäre ein riesengroßer Aufwand", so Kutschker. "Wir könnten natürlich noch weiträumiger absperren und große weiße Tücher als Sichtschutz spannen. Letztendlich ist unser erster Auftrag aber: Retten. Da haben wir im ersten Moment keine Möglichkeit gegen störende Personen vorzugehen", erklärt Kutschker. Und er benennt eine weitere Schwierigkeit: "Je weiträumiger die Absperrungen, desto mehr wird auch der normale Bürger eingeschränkt."

Eine Erklärung für das Gaffer-Phänomen hat er nicht: "Für mich persönlich ist das völlig unerklärlich. Anscheinend wollen manche Menschen unbedingt die ersten sein, die solch ein Bild in den sozialen Medien posten." Seine Warnung: "Jeder sollte überlegen, wie er das fände, wenn er selbst bei einem Unfall verletzt und dann fotografiert oder gefilmt würde."

So sieht es das Rote Kreuz

"In meiner Wahrnehmung nimmt die Zahl der Gaffer zu", sagt Dennis Eichenbrenner vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) in Konstanz. "Das ist zwar eine rein subjektive Sicht, doch wir haben das Problem immer wieder und regelmäßig." Eine gewisse Machtlosigkeit ist von ihm wie auch bei der Feuerwehr zu hören: "Wir müssen uns auf die Patienten konzentrieren. Wir weisen störende Personen zwar freundlich auf ihr Verhalten hin, geben diese Fälle dann aber an die Polizei weiter." Man dürfe sich nicht auf ein Streitgespräch mit Gaffern einlassen, betont Eichenbrenner, denn "der Patient ist wichtiger".

Beim Thema Rettungsgasse ist für Eichenbrenner ein kleiner Fortschritt erkennbar: "Immer öfter werden auch vorsorglich schon Gassen gebildet, doch besonders auf der B 33 zwischen dem Konstanzer Flugplatz und der Abfahrt zur Reichenau so gut wie nie." Gerade stadtauswärts sei stets ein großes Staupotenzial vorhanden. "Deshalb gibt es eigentlich auch Schilder auf Höhe des Flugplatzes und am Ende der Westtangente, die auf die Rettungsgassen hinweisen."

Der Strafenkatalog für den Verkehr

Gaffer: Im Strafgesetzbuch (StGB) ist im Paragrafen 323c geregelt, dass Personen bei "Unglücksfällen oder gemeiner Gefahr oder Not" Hilfe leisten müssen, sofern ihnen dies den Umständen nach zuzumuten ist und keine erhebliche eigene Gefahr zu befürchten ist. Wer dies missachtet kann mit einer Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr oder mit einer Geldstrafe bestraft werden. Dies gilt ebenso, wenn Personen behindert werden, die Hilfe leisten oder leisten wollen.

Beleidigung: Den Straftatbestand der Beamtenbeleidigung gibt es offiziell gar nicht. Grundsätzlich spielt es keine Rolle, ob eine andere zivile Person oder beispielsweise ein Polizist beleidigt wird. Die Beleidigung wird mit einer Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit einer Geldstrafe bestraft. Die Höhe der Strafe ist von Fall zu Fall verschieden und reicht von 250 Euro („Bekloppter“) bis hin zu 4000 Euro (ausgestreckter Mittelfinger). Einen konkreten Katalog mit Beleidigungen gibt es jedoch nicht, die genannten Beträge sind aus Gerichtsurteilen entnommen.

Rettungsgasse: Der Bundesrat hat im September die Strafen für das Missachten Rettungsgassen von 20 auf 200 Euro erhöht. Im schwersten Fall werden bis zu 320 Euro fällig, plus einen Monat Fahrverbot. Anlass für die Neuregelung waren häufige Beschwerden von Rettungskräften.