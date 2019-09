Heute herrscht in der Stadt Klimastreik. Verbunden mit der Erwartung: Ab 11 Uhr werden sich viele Menschen an der Demo beteiligen, zu der die Fridays-For-Future-Bewegung seit Wochen aufruft. Und an der sich auch städtische Mitarbeiter beteiligen dürfen.

Stadt stellt Mitarbeitern die Teilnahme unter gewissen Voraussetzungen frei

So lange sie das in ihrer Freizeit tun und in den Ämtern eine Mindestbesetzung gewährleistet ist, hat Oberbürgermeister Uli Burchardt eine Verkürzung der freitäglichen Kernzeit von regulär 11.30 Uhr gestattet. „Es ist Ihnen selbstverständlich und gerne freigestellt, sich an der Demonstration zu beteiligen. Ich selbst werde die Abschlusskundgebung besuchen und würde mich darüber freuen, auch einige Kollegen dort zu treffen“, hat Burchardt mitgeteilt.

Der Arbeitskreis wird wohl über die Zukunft des Seenachtfests diskutieren

Für einige Kollegen dürfte das ziemlich knapp werden. Zeitgleich zur Demo hat die Marketing und Tourismus GmbH Konstanz (MTK) – die zu 51 Prozent im Eigentum der Stadt ist – zu einer Arbeitskreis-Sitzung eingeladen. Es handelt sich um ein erstes Treffen zur Neukonzeption des Seenachtfests.

Eingeladen sind neben den Vorsitzenden der Ratsfraktionen unter anderem Vertreter der Ämter für Kultur, Bildung und Sport sowie des Bürgeramts. Beides – Klima-Demo und Sitzung – stehen lange fest.

MTK antwortet auf Anfragen zu den Hintergründen der Termin-Dopplung nicht

Zumindest Vertreter einiger Fraktionen hätten erwartet, dass die MTK terminlich ausweicht. Darunter Holger Reile, Vorsitzender der Linken Liste, der seine Teilnahme am Arbeitskreis für heute mit dem Hinweis abgesagt hat, er halte die Klimademo für wichtiger. Von der MTK gab es auf Fragen der Redaktion zu den Hintergründen für die Termin-Dopplung bis Donnerstagabend keine Antworten.

Unwichtig wird auch ihre Sitzung nicht sein. Dort dürften auch Ergebnisse der städtischen Umfrage zum Seenachtfest Thema sein.

Mit ihr hatte die Stadt Bürger und Besucher der diesjährigen Ausgabe nach Ideen für ein klimafreundliches und nachhaltiges Fest befragt. Mit dem Klima beschäftigen können sich also zumindest auch diejenigen, die den Arbeitskreis der Demo vorziehen.