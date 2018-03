Konstanz Kleiner Gegenstand mit großer Wirkung: Der Besitz von Pfefferspray kommt einen Ladendieb teuer zu stehen

Ein Mann ist vor dem Konstanzer Amtsgericht nur knapp einer Haftstrafe entgangen, da er beim Klauen ein Pfefferspray bei sich trug. Das Sprühmittel, das als Waffe gilt, wurde dem geständigen Ladendieb bei der Urteilsfindung zum Verhängnis.

Der 28-Jährige hatte ein T-Shirt im Wert von 7,99 Euro und Turnschuhe im Wert von 89 Euro in zwei Geschäften mitgehen lassen. Wegen der Diebstähle hätte der voll geständige Mann keine allzu große Strafe zu erwarten gehabt. Doch er trug bei seinen Taten in der Jackentasche ein Pfefferspray. Das Mitführen dieses kleinen Gegenstands hatte großen Einfluss auf das Urteil.

Das Reizstoff-Sprühgerät kam beim Diebstahl nicht zum Einsatz, niemand wurde damit bedroht oder gar verletzt. Dennoch stand der 28-Jährige, der zeitweise in Untersuchungshaft saß, nicht nur wegen Diebstahls, sondern auch wegen des Führens einer Waffe vor dem Amtsgericht Konstanz.

Wann gilt ein Pfefferspray als Waffe?

Der Mann hatte über einen Bekannten ein Pfefferspray gekauft, das kein amtliches Prüfsiegel trug. Solche Reizstoff-Sprühgeräte gelten aber als Waffen. Der legale Umgang setzt den Besitz eines Waffenscheins voraus. Bei Reizstoff-Sprühgeräten wie Pfeffersprays unterscheidet der Gesetzgeber zwischen Mitteln, die gegen Menschen und solchen, die gegen Tiere eingesetzt werden. Ein Spray, das eindeutig für die Tierabwehr gekennzeichnet ist, darf jeder kaufen.

Jeder Einsatz gegen einen Menschen fällt aber unter den Tatbestand der gefährlichen Körperverletzung. Nur wer nachweislich in Notwehr handelte, kann einer Strafe entgehen. Es kommt dann auch darauf an, ob der Einsatz des Sprays als verhältnismäßig angesehen wird. Sprays zum Einsatz gegen Menschen gelten nur dann nicht als Waffe, wenn sie per Prüfsiegel als gesundheitlich unbedenklich ausgewiesen sind, also wenn beispielsweise Reichweite oder Sprühstärke begrenzt sind.

Staatsanwalt forderte acht Monate Haft auf Bewährung

Solch ein Prüfsiegel fehlte auf dem Spray, das der jetzt Angeklagte bei seinen Diebstählen in der Jackentasche hatte. Staatsanwalt Heiner Fritze hatte wegen Diebstahls mit Waffe acht Monate Haft auf Bewährung gefordert. In der Jackentasche habe der Angeklagte das Reizstoff-Sprühgerät griffbereit gehabt.

Rechtsanwalt Markus Krämer sieht zwar auch den Diebstahl mit Waffe, plädierte aber, es handle sich um minderschwere Fälle, bei denen eine Geldstrafe noch möglich sei. Er geht davon aus, dass der Angeklagte, der inzwischen Vater eines Kindes ist und demnächst eine Ausbildung aufnimmt, inzwischen in so stabilen sozialen Verhältnissen lebt, dass er nicht wieder straffällig wird.

Dieser Auffassung folgte Richterin Christine Kaiser. Sie ging davon aus, dass der Angeklagte fahrlässig handelte, als er das besagte Spray dabei hatte. Sie hielt dem Angeklagten zugute, dass er voll geständig war und schon 19 Tage in Untersuchungshaft gesessen hatte. Sie verurteilte ihn zu einer Geldstrafe von 150 Tagessätzen zu 15 Euro (2250 Euro). Der Angeklagte und der Staatsanwalt erklärten auf Rechtsmittel zu verzichten. Das Urteil ist rechtskräftig.