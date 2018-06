Konstanz – Die ist eine Geschichte über einen Falschparker, einen Abschleppunternehmer, einen Grundstücksbesitzer, eine leicht verdreht daher kommende Realität – und einen Richter, der in salomonischer Art verhinderte, dass der Kläger „gegen die Wand fährt“, wie es der Jurist selbst ausdrückte.

Als er zurückkam, war das Auto weg

Was war geschehen? Ein Mann aus der Ortenau besuchte den schönen Bodensee. Offenbar war er derart verwundert über die Parkplatznot im schönen Konstanz, dass er sein vierrädriges, motorisiertes Gefährt kurzerhand auf einem als solchen ausgewiesenen Privatparkplatz im Herzen der Stadt abstellte. Wird schon keiner merken. Doch als er sich später wieder auf den Weg gen Heimat machen wollte, sah er – nichts. Dort, wo sein Auto vorhin noch stand – nichts. Im daneben liegenden Geschäft erfuhr der Mann, dass ein Abschleppwagen seines Amtes waltete. Unser Freund aus der Ortenau machte sich auf den Weg und sah seinen Wagen tatsächlich auf dem Hof des Abschleppunternehmers.

Besitzer spricht von Nötigung

"Man wollte mir mein Fahrzeug aber nur dann herausgeben, wenn ich die Abschleppkosten in Höhe von 178 Euro bezahlen würde", sagte der Mann gestern vor dem Amtsgericht Konstanz. "Es gab auch Nötigung: Entweder sollte ich bezahlen wegen des baldigen Feierabends oder der Wagen würde da bleiben." Also legte er das Geld hin, machte sich wutentbrannt auf den Heimweg und suchte seinen Anwalt auf – Klage gegen den Abschleppunternehmer wegen der in seinen Augen viel zu hohen Gebühr und wegen seiner Methoden, das Auto nur gegen Bezahlung herauszurücken.

"Sie sind Jurist, kein Geschichtenschreiber"

Jetzt kommt der Richter am Amtsgericht Konstanz ins Spiel. Nach allen Regeln der sachlichen Kunst zerlegte er die Anklageschrift und berief sich dabei auf den Bundesgerichtshof, der gut ein Dutzend Mal feststellte, dass nicht der Abschlepper, sondern der Auftraggeber dafür verantwortlich sei. Der Anwalt des Klägers widersprach sich selbst, in dem er zunächst sagte, der Abschleppdienst sei vom Grundstücksbesitzer beauftragt worden und genau dies später bestritt. Auf den Richter wirkte er nicht wirklich vorbereitet: "Sie schreiben mir hier in der Anklageschrift ein Geschichtle, aber sie verdienen ihr Geld als Jurist, nicht als Geschichtenschreiber."

Kluger Rat vom Richter

Schließlich bot der Richter dem Kläger und seinem Anwalt eine Verhandlungspause an, "damit sie sich überlegen können, ob es nicht besser wäre, die Klage fallen zu lassen. Denn so werden sie gegen die Wandfahren. Die Kollegen vom BGH haben das sehr deutlich gemacht", sagte er und fügte schmunzelnd hinzu: "Und die sind ja viel schlauer als ich." Das BGH stellte ebenfalls fest, dass der Abschlepper ein Zurückhalterecht hat und das Auto erst nach Zahlung herauszugeben braucht. Also wurde die Pause angenommen und siehe da: Die Klage wurde fallen gelassen. "Damit sparen sie sich Prozesskosten. Und außerdem ist der Betrag wirklich nicht ungewöhnlich hoch."

Klare Worte des Richters

Eines wollte der Richter dann noch gerne loswerden in Richtung des Mannes aus der Ortenau: "Wir scheinen hier zu vergessen, dass der Auslöser für die Geschichte sie waren. Wie würden sie denn reagieren, wenn ein Mensch sein Auto auf ihrer Wiese im Garten parken und dann weggehen würde?" Keine Antwort war in dem Fall eine Antwort.

Falschparken Ein Kraftfahrzeug, das unbefugt auf einem privaten Grundstück abgestellt wurde, darf abgeschleppt werden, wie der Bundesgerichtshof BGH in einem Urteil aus dem Jahr 2009 festgestellt hat. Dem Eigentümer des zugeparkten Stellplatzes steht es aber frei, zunächst die Polizei um Hilfe zu bitten. In der Regel ermitteln die Beamten den Fahrzeughalter und rufen ihn an mit der Bitte, seinen Wagen umgehend umzuparken. Auf diese Weise entstehen dem Falschparker keine Kosten, und er muss das abgeschleppte Auto nicht gegen eine Gebühr abholen. Auch wenn sich der Grundstücksbesitzer über den Falschparker ärgert, muss er ihm sagen, welchen Abschleppdienst er beauftragt hat und wo der Fahrzeughalter sein Auto wiederfindet. Allerdings rückt der Abschleppdienst den Wagen erst heraus, wenn der Fahrzeughalter die Gebühr bezahlt hat – auch das hat der BGH für rechtens erklärt. Rund 1000 Mal pro Jahr werden in Konstanz laut dem Bürgeramt Autos wegen Falschparkens abgeschleppt.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein