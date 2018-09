Stellen Sie sich vor, Sie fahren zur Arbeit. Mit dem Auto, dem Fahrrad, oder dem Seehas. Es gibt genügend Parkplätze, eine Elektro-Ladestation, die Haltestelle Wollmatingen ist fast vor der Firmentüre. Die Kinder können Sie ohne Zeitdruck in der Kita auf dem Betriebsgelände abgeben. Im Café der Kaffeerösterei vor Ort können Sie Pause machen, mittags fahren Imbisswagen vor und bieten Burger, Maultaschen oder Thai Curry.

Über eine interne Smartphone-App kann man das digitale schwarze Brett nutzen, um Kinderklamotten zu verkaufen oder sich zum Sport zu verabreden. Zum Feierabend holen Sie das Kind von der Kita ab und ein Paket aus der Packstation. Zu guter Letzt noch ein kleiner Abstecher zum gekühlten Raum, in den Susanne Röhm und Thomas Huber im Laufe des Tages die Gemüsekiste für das Abendessen zuhause geliefert haben.

Klingt gut? Soll auch so oder so ähnlich in Konstanz umgesetzt werden. Mit dieser Vision wirbt ein neues Bürokonzept in Konstanz, das auf dem Gelände des Campus Konstanz im Oberlohn entstehen soll. "The Plant" heißt das Konzept, wie man es bislang aus Städten wie Hamburg oder München kennt. Aber gerade auch hier in Konstanz müssen Unternehmen neue Anreize setzen, um Fachkräfte zu gewinnen.

Junge Arbeitnehmer haben heute andere Ansprüche

Denn die Einstellung gerade von jungen Menschen zur Arbeit hat sich grundlegend gewandelt. Waren die Arbeitnehmer früher eher karriereorientiert, wünschen sich die Nachwuchskräfte von heute vor allem eine Vereinbarkeit von Privatleben, Familie und Beruf. Vereinfacht gesagt: Früher hat man sein Leben um die Arbeit herum organisiert. Heute will man die Arbeit um sein Leben herum organisieren. Und darauf müssen die Arbeitgeber reagieren.

"Wie viele Unternehmen kämpfen auch wir um Fachkräfte", sagt Thomas Berkenkämper, Geschäftsführer der Konstanzer Firma Bedifol mit 75 Mitarbeitern. Dass die Ansprüche an das Arbeitsumfeld gestiegen seien, bemerke Berkenkämper auch zunehmend in Bewerbungsgesprächen. Schon jetzt versuche das Unternehmen, diesen Ansprüchen so gut wie möglich gerecht zu werden – aber eine Betriebskita auf dem Gelände etwa wäre ein weiteres Plus. Das sieht auch Albrecht Zeitler so, der Chef des benachbarten Finanzamts. Für ihn sei auch ein gutes Gesundheitsmanagement wichtig.

Doppelt so viele Fehltage bei schlechtem Arbeitsumfeld

Letztlich ist das Arbeitsumfeld auch ein Wirtschaftsfaktor. Der Anfang September veröffentlichte AOK Fehlzeiten-Report hatte ergeben, dass Mitarbeiter, die sich am Arbeitsplatz wohlfühlen, an 9,4 Tagen im Betrieb fehlen. Diejenigen Arbeiter, die das nicht tun, fehlen dem Unternehmen mehr als doppelt so lange (19,6 Fehltage).

Nun also will auch Konstanz unter dem Namen "The Plant" mitmachen beim weltweiten Trend New Work. Das ist nicht nur eine ehrenwerte Vision, sondern auch ein Investitionskonzept. Denn das Bürogelände zwischen Finanzamt und dem Siemens-Neubau in der Byk-Gulden-Straße erwies sich zuletzt nicht gerade als Verkaufsschlager. Nach dem Wegzug der großen Pharmaindustrie kämpften die Eigentümer um Mieter. Derzeit steht ein Drittel der Gesamtmietfläche von 47.000 Quadratmetern in den zwölf Gebäuden leer.

"Die Immobilie bietet Platz für große Unternehmen, aber auch für kleine Start ups oder Handwerksbetriebe", sagt Cristina Bäppler von dem Münchner Hausverwaltungsunternehmen Investa bei der Vorstellung des Konzepts. Eigentümer des Bürogeländes ist seit Juli 2017 die Investmentgesellschaft Union Investment, die sich in Konstanz bereits gut auskennt: Ihr gehört auch das umsatzstarke Einkaufszentrum Lago.

Gelände soll teilweise geöffnet werden

Mit dem neuen Bürokonzept sollen die Mieten zwar nicht steigen, welche Neuerungen aber wie genau bezahlt werden, ist offenbar noch unklar. Dinge wie die Packstation seien bereits in Planung – anderes wolle man nun auf den Bedarf der Mieter abstimmen.

Möglich wäre beispielsweise eine Kita nach dem Vorbild in Stromeyersdorf. Dort hat das Unternehmen Seitenbau gemeinsam mit der Stadt und dem Bund die Kita Krümelkiste finanziert, die auch offen für andere Kinder ist.

Von dem neuen Bürokonzept auf dem Gelände in der Byk-Gulden-Straße sollen künftig nicht nur die eigenen Mieter profitieren können. Es sei geplant, einen Teilbereich des umzäunten Geländes auch für Besucher zu öffnen – etwa für die, die ebenfalls im Oberlohn arbeiten und in der Mittagspause in die schöne, neue Arbeitswelt eintauchen wollen.

