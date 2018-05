Konstanz Kita-Konflikt zwischen Stadt und Kirche eskaliert

Nun droht die Erzdiözese sogar mit Rückzug ihrer Kindertagesstätten aus städtischen Gebäuden – weil sie nicht mehr Miete bezahlen möchte. Gemeinderäte fühlen sich erpresst.

Die Zeichen stehen auf Sturm: Der Gemeinderat lehnt es ab, nochmals einer Uraltvereinbarung zuzustimmen, nach der die Nutzungsentgelte für vier städtische Gebäude, in denen die katholische Kirche Kindertagesstätten betreibt, nicht erhöht werden sollen. Das Votum im Gemeinderat fiel mit 26 zu elf Stimmen deutlich aus. Er will der seit 25 Jahren bestehenden Regelung nicht nochmals folgen. Unter dem Strich geht es um rund 28 000 Euro, die die Kirche zusätzlich tragen müsste und vermutlich auf die Nutzer, also die Elternbeiträge, umlegen würde.

Schwache Position der Stadt

Jetzt muss die Stadtverwaltung nachverhandeln und nimmt dabei eine schwache Position ein. In Konstanz sind die Plätze in Kindertagesstätten rar. Ein teilweiser Ausstieg der Kirche aus der Betreuung würde die Stadt vor organisatorische Probleme stellen. Dieter Gräble schließt bei einer Entgelterhöhung den Rückzug aus den betroffenen Einrichtungen nicht aus, das wird aus einem Brief deutlich, den er als leitender Vertreter der Verrechnungsstelle der regionalen katholischen Kirche im Auftrag der Erzdiözese Freiburg an die Stadt Konstanz schrieb. Dieser Brief erregte unter Stadträten einigen Unmut. Demnach sieht die Verrechnungsstelle keinerlei Verhandlungsspielraum und betrachtet das gesamte Verfahren als nicht diskussionsfähig.

Vorwurf der Erpressung

Die Aussagen grenzten an Erpressung, wetterte FGL-Stadtrat Günter Beyer-Köhler. Jan Welsch (SPD) sprach sich ebenfalls für eine Vertragsanpassung aus. "Das ist nichts Ehrenrühriges." Die Stadt müsse die Liegenschaften auch in Schuss halten. Auch Gabriele Weiner (Junges Forum) wünschte neue Verhandlungen, und Holger Reile (Linke) sieht keinen Grund, vor dem "milliardenschweren Konzern Kirche" in die Knie zu gehen.

CDU fordert Kompromisse

Wolfgang Müller-Fehrenbach (CDU) strich dagegen die Leistungen der katholischen Kirche für die Kinderbetreuung heraus. Man solle das bisher gute Miteinander nicht stören. Fraktionskollege Joachim Filleböck schlug vor, die Gebühren in den Kindertagesstätten anzugleichen und bei Bedarf städtische Zuschüsse an die freien Träger zu zahlen. SPD-Rat Johannes Kumm warnte: Die Stadt würde kräftig draufzahlen, müsste sie die Kitas selbst betreiben.

Die freien Träger

Die meisten Kindertagesstätten in Konstanz betreiben Freie Träger, wie die Kirchen, nämlich 40 von 49. In 30 Fällen gehören den Freien auch die Liegenschaften. Bei Einrichtungen ohne Mietkosten übernimmt die Stadt bis zu 96 Prozent der Personalkosten. Fallen für den Betrieb einer Kindertagesstätte Mietkosten an, bezuschusst Konstanz diese. (rin)