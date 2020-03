Erst waren es die Vorsichtsmaßnahmen in der Kita, das Personal befragte Eltern nach ihren letzten Aufenthaltsorten, dann die Aushänge mit Hygienemaßnahmen zur Vermeidung einer Ansteckung mit dem Coronavirus und anschließend kam es mit der Schließung der Kitas und Schulen knüppelhart.

Die Decke kommt Tag für Tag ein Stück näher

Das Verbot, Spielplätze mit den Kindern aufsuchen zu dürfen, setzte dem noch eines drauf. Die Decke ist zwar noch nicht gefallen, sie kommt aber dem Kopf Tag für Tag ein Stück näher.

Konstanz Oberbürgermeister Uli Burchardt im Interview: „Konstanz nach Corona wird nicht dasselbe sein wie vor Corona“ Das könnte Sie auch interessieren

„Wegen der Krankheit“, sagt die kleine Ida

Am Montag der vergangenen Woche hat meine Tochter Abschied von ihren Kita-Freunden nehmen müssen. Der Kontakt ist seither so gut wie bei Null. Und siehe da: Sie hat es erstaunlich gut aufgenommen. Weil auch eine Vierjährige bereits versteht, dass da gerade etwas passiert, das nicht normal ist: dass die Straßen leer sind, dass wir nicht in den geplanten einwöchigen Urlaub gehen konnten, dass wir den Kontakt zu anderen Menschen so gut es geht vermeiden. „Wegen der Krankheit“, sagt Ida dann, weil der Papa es gesagt hat.

Über die Kolumne Gemeinsam mit seinem Kollegen Benjamin Brumm schreibt Philipp Zieger bei „Der Papa hat‘s gesagt“ regelmäßig über das Leben als junger Vater

Wegen der Krankheit wäscht sie sich zwischenzeitlich eher die Hände, wegen der Krankheit hält sie auf dem Markt freiwillig Abstand und wegen der Krankheit hat sie zumindest toleriert, von akzeptiert wollen wir mal nicht sprechen, dass sie eben ihre Kita-Freundinnen wohl lange nicht sehen darf.

Und wegen der Krankheit sorgt sie sich um Infizierte, „dass sie hoffentlich alle wieder gesund werden“. Man möchte meinen, eine Vierjährige ist angesichts dieser Ausnahmesituation reflektierter als manche Erwachsene.

Plötzlich nicht mehr zur Oma und zum Opa?

Für Eltern ist das natürlich eine zusätzliche Herausforderung. Zu den sorgenvollen Gedanken, ob insbesondere Oma und Opa gesund bleiben, wie es für uns alle nach der Krise wirtschaftlich weitergeht, ob die Jobs aller Familienmitglieder gesichert sind, kommt der tägliche Spagat zwischen Arbeit und Kinderbetreuung hinzu. Das geht nach einer Woche noch gut.

Die Liste mit Spiel- und Unterhaltungsideen ist noch nicht abgearbeitet. Für Kinder werden Wiederholungen nämlich bald langweilig. Zum Glück lässt sich das mit Anregungen aus dem Internet noch herauszögern.

Konstanz Und plötzlich sind die Kinder daheim: Zehn Tipps für das Lernen zuhause Das könnte Sie auch interessieren

Wie machen das erst Alleinerziehende?

Obwohl ich die erste Woche im Krisenmodus mit meiner Tochter kurzweilig halten konnte, während meine Frau arbeitete, wird mir wieder einmal bewusst: Was Kitas, vielmehr die Erzieherinnen und Erzieher leisten können, funktioniert bei einer Betreuung zu Hause nicht – als Eltern ist es kaum möglich, jeden Tag über mehrere Stunden hinweg dem Kind oder den Kindern eine ausreichende Unterhaltung zu bieten.

Mutter und Vater können sich immerhin noch abwechseln. Was machen da erst Alleinerziehende? Was die Kleinen in Kitas und bei Tagesmüttern und -vätern unter ihresgleichen lernen, das ist das soziale Verhalten in der Gruppe. Die ist bei Mutter, Vater, Kind überschaubar.

Das war erst der Anfang

Diese Woche war erst der Anfang. Ab heute, wenn meine Frau und ich beide wieder voll arbeiten, werden wir uns wie viele andere Eltern die Türklinke in die Hand geben, um den oben genannten Spagat zu schaffen. Es wird klappen, da sind wir uns sicher. Doch auch wir werden aufatmen, wenn die Kitas wieder öffnen. Nicht nur, weil dann der Coronavirus wohl überwunden ist.