Konstanz Kita-Gebühren und hohe Mieten: Lohnt sich arbeiten gehen für Konstanzer Mütter noch?

Am Donnerstag berät die Politik über das Thema Kita-Gebühren. Wie viel können und wollen Eltern in Konstanz überhaupt für die Betreuung zahlen? Unsere Autorin hat zwei Familien besucht und mit den Eltern über dieses Thema gesprochen.

Auch im Paradies muss man sich eingewöhnen. Genauer gesagt: Im Kinderhaus Dreifaltigkeit im besagten Stadtteil. Für Claudia Huber heißt das, dass sie gerade nicht arbeitet – sie bleibt mit Noah, dem Jüngsten, vormittags in der Kita, um ihn langsam an den Alltag zu gewöhnen. Nachmittags kommen ihre Mädels aus dem Kindergarten und der Schule. Das macht nicht jeder Arbeitgeber mit. Claudia Huber ist deshalb ihr eigener Chef. Vor drei Jahren hat sie sich mit einem Onlineshop für selbst genähtes Kinderspielzeug selbstständig gemacht und ist so zeitlich flexibler.

Von Anfang an geplant war das nicht, Huber wollte eigentlich im Angestelltenverhältnis als Sozialpädagogin bleiben, stand aber vor einigen Jahren bei ihrem Jobwechsel von Freiburg nach Konstanz vor einem Dilemma, wie es viele Mütter kennen: Eltern, die einen Platz für ihre Kinder in einer städtischen Tagesstätte haben möchten, müssen eine Bescheinigung ihres Arbeitgebers vorlegen. So soll verhindert werden, dass Plätze an Kinder gehen, deren Eltern gar nicht berufstätig sind und auch nicht unbedingt einen Platz benötigen. Wer gerade auf der Suche nach Arbeit ist, muss aber im besten Fall schon einen Kita-Platz haben. Ein Kreislauf.

Die Alternative, die Kinder mal eben bei Oma und Opa abgeben? Bei Claudia Huber und ihrem Mann schwierig – die Eltern der gebürtigen Stuttgarterin wohnen nicht in Konstanz. So war Claudia Huber schon beim ersten Kind auf einen Kita-Platz angewiesen, um weiter arbeiten zu können, wenn auch nur in selbstständiger Teilzeit. Für Noah hat sie nun sogar einen Platz mit verlängerten Öffnungszeiten bekommen.

Hohe Mieten und Kita-Gebühren belasten den Familien-Geldbeutel

Ab 7.15 Uhr könnte sie ihn theoretisch bringen, um 13.45 Uhr müsste sie ihn nach dem Mittagessen wieder holen. Kostenpunkt: 260 Euro im Monat. Die Familie profitiert von der Geschwisterregelung: Durch Noah bekommt Emilia im Kindergarten den Geschwister-Bonus, sodass der Platz nur 53 Euro im Monat kostet. Wäre sie bereit, für beide mehr zu zahlen? Auch bei den Einrichtungen der freien Träger dürfte wie bei den städtischen Kitas eine Erhöhung der Gebühren anstehen, folgen sie den Empfehlungen des Deutschen Städtetags. "Es würde finanziell schwierig werden für uns", antwortet Claudia Huber.

Für ihre Wohnung im Paradies zahle die Familie knapp 1000 Euro Kaltmiete, das Leben in Konstanz ist nicht gerade günstig. "Mein Mann verdient nicht schlecht und trotzdem ist das Geld knapp", sagt Claudia Huber. Einen Zuschuss für die Elternbeiträge bekommen die Hubers nicht – "haben es aber auch noch nicht probiert". Schon jetzt sei es immer ein Gegenrechnen: "Lohnt es sich noch oder arbeite ich nur, um die Kita zahlen zu können?"

Könnte Kinderbetreuung bald kostenlos sein?

Eine Mehrheit des Konstanzer Jugendhilfeausschusses plädiert dafür, dass die Betreuung der Kinder prinzipiell kostenlos sein sollte. Wäre das eine Option für Konstanz? "Keine Ahnung, wie realistisch das ist", sagt Claudia Huber. Ihre Schwägerin in Rheinland-Pfalz bezahle nichts für Krippe und Kindergarten, "aber dafür müssen sie in der Schule Kopierpapier und andere Lernmittel selbst bezahlen", während in Baden-Württemberg Lernmittelfreiheit herrscht. Fazit bei Familie Huber: "Die Qualität muss schon stimmen. Eine Erhöhung der Kita-Gebühren wäre aber auf jeden Fall schlecht."

Ortswechsel zu Familie Welte. Für ihren Sohn Maxi suchten die Eltern lange einen Betreuungsplatz in Konstanz – ohne Erfolg. Rund 250 Bewerber habe es damals in einer Kita um 25 freie Plätze gegeben, also blieb Isabelle Welte zu Hause. Bei ihrer Tochter Emilia lief es schon besser, für sie hat sie einen Platz im städtischen Kinderhaus Paradies bekommen und arbeitete weiter als Verkäuferin. „Das musste ich bei den Konstanzer Wohnungspreisen auch“, sagt die 28-Jährige. Die Eltern kümmern sich sozusagen im Schichtwechsel um die Kinder, wenn die nicht in der Kita oder im Kindergarten sind. Gelegentlich kommt die Oma vorbei oder ein Babysitter. "Da sind pro Stunde auch zehn Euro weg."

"Die Qualität muss stimmen"

Der Kita-Platz für Raphael wäre sogar kostenlos gewesen – allerdings nur, wenn alle drei Kinder gleichzeitig in der Einrichtung gewesen wären. "Ein Witz", sagt Welte. Wie rund 25 Prozent der Konstanzer Familien mit betreuten Kindern bekamen auch die Weltes einen Zuschuss zum Elternbeitrag. So wird das Einkommen der Eltern zwar indirekt berücksichtigt, Isabelle Welte befürwortet aber eine direkte einkommensabhängige Berechnung der Gebühren. "So zahlen die, die in einer guten Situation sind, eben mehr als die, die weniger haben." Grundsätzlich sei Welte nicht gegen Gebühren. "Die Qualität muss stimmen, und das kostet."

Nur: Die ursprünglich angedachte Erhöhung um 14 Prozent könne sie nicht nachvollziehen. Vor allem aber wünscht sich die Familie mehr Flexibilität in den Betreuungszeiten – mit Shared Places beispielsweise. Bei diesem Modell teilen sich Eltern einen Betreuungsplatz für ihre Kinder. "Mit den richtigen Eltern funktioniert das".

Stadt muss keine Luxus-Kita zahlen

Eltern haben einen gesetzlichen Anspruch auf einen Kita-Platz. Wer aber muss die Kosten tragen, wenn sich die Eltern den Betreuungsplatz selbst beschaffen mussten?