Dass die Verhandlungen der Stadt Konstanz und der katholischen Kirche als Träger von Kindertagesstätten in Konstanz auf Augenhöhe stattfinden, bezweifeln einige Stadträte. Anlass für eine kontroverse Diskussion in der Ratssitzung war die Nutzungsvereinbarung für freie Träger von Kindertagesstätten in städtischen Gebäuden und Liegenschaften.

Neben der Förderung freier Träger, etwa durch Zuschüsse für Personal- oder Betriebskosten, sind unter anderem auch Mietkosten, die freie Träger an die Stadt bezahlen müssen, dort geregelt. Die katholische Kirche lehnte zunächst die Anpassung ihrer anteiligen Nutzungsentgelte ab. Sie verwies darauf, dass in der Erzdiözese Freiburg beziehungsweise im gesamten Land die meisten Gemeinden keine Nutzungsentgelte erheben würden. 2018 lehnte der Gemeinderat das Beibehalten der 1993 vereinbarten Nutzungsentgelte ab. Jetzt wurde ein Kompromiss mit der katholischen Kirche erzielt.

Kirchliche Träger sollen 40 Prozent mehr zahlen

Die Kompromissveranbarung sieht vor, dass die Kirche 40 Prozent mehr zahlt als bisher, gleichbleibend für die nächsten 25 Jahre, also ohne weitere Anpassungen. Der Gemeinderat stimmte mit knapper Mehrheit (15 Ja-, zwölf Nein-Stimmen und sieben Enthaltungen) zu.

Till Seiler (Freie Grüne Liste) sprach sich für die Vielfalt an Trägern in einer pluralistischen Gesellschaft aus, kritisierte jedoch das Vorgehen der katholischen Kirche. „25 Jahre Laufzeit ohne Dynamisierung, das ist nicht akzeptabel“, so Seiler, der Nachverhandlungen forderte. Auch die Linke Liste sah von einer Zustimmung ab, „bei einer solch absurden Laufzeit“, wie Stadtrat Holger Reile formulierte. „Wir verlassen uns auf freie Träger“. Dies sei zumindest hinterfragbar, denn „karitative Einrichtungen sind in erster Linie knallharte Wirtschaftsunternehmen“, so Reile.

Wolfgang Müller-Fehrenbach (CDU) brach hingegen eine Lanze für die katholische Kirche als Betreiberin von Kitas, schließlich könnte man froh sein, dass andere freie Träger der Stadt diese „wichtige Aufgabe abnehmen“. Von 50 Kindertagesstätten in Konstanz sind zehn in städtischer und 40 in freier Trägerschaft.

Eben diese freien Träger hätten einen wesentlichen Beitrag zum Ausbau der Kindertagesstätten geleistet, befand Alfred Kaufmann, Leiter des Sozial- und Jugendamtes der Stadt Konstanz. Im Gegensatz zur evangelischen Kirche, die „starke Zurückhaltung“ zeige, sei die katholische Kirche „speziell in Konstanz immer vorne mit dabei“, so Kaufmann.

Wenn aufgrund von Baumaßnahmen Ersatzräume erforderlich seien, dann würde die katholische Kirche zum Beispiel Gemeindezentren kostenlos zur Verfügung stellen. „Vor diesem Hintergrund kann man die Verhandlungen nicht auf den monetären Aspekt reduzieren“, schloss Kaufmann.