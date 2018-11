Vor einigen Wochen veröffentlichte der SÜDKURIER einen Artikel über lebensunwürdige und kriminelle Zustände in einzelnen Häusern Wollmatingens. Damals standen vier Personen vor dem Landgericht und wurden schließlich aufgrund diverser Straftaten zu langjährigen Haftstrafen verurteilt.

Die Resonanz auf die Berichterstattung vor allem Internet war riesig. Die Mehrheit der Kommentare ärgerte sich über indes nicht über die Zustände an sich, sondern über die journalistische Darstellung. Dass Wollmatingen auch ein hässliches Gesicht habe und dies in der Gerichtsverhandlung gnadenlos entblößt wurde.

Mittlerweile muss man feststellen: Die Problematik in einigen Konstanzer Gegenden ist noch schlimmer als angenommen.

Viel schlimmer, da sich nun eine Szene von minderjährigen Klein-Kriminellen herauskristallisiert hat, deren Mitglieder zwischen elf und sechszehn Jahre alt sein sollen. Die Polizei geht davon aus, dass die jüngsten dreizehn Jahre alt sind, dem SÜDKURIER liegen Informationen vor, dass sich abends sogar Elfjährige betrunken und zugekifft auf den Straßen herumtreiben.

Wer mit offenen Augen durch Konstanz geht, kann in der Tat kleine Jungs und Mädchen beim Rauchen oder Alkohol trinken beobachten. Kinder und Jugendliche, die zu der Zeit eigentlich ein Buch lesen, Hausaufgaben erledigen oder mit der Familie Abendbrot essen sollten, hängen in dunklen Ecken ab und leben blöde Ideen aus. Sie klauen Zigaretten im Supermarkt, verprügeln Mitmenschen oder rauchen Marihuana.

Wer das nicht glaubt, dem sei ein abendlicher Spaziergang am Bodenseeradweg entlang der Bahnlinie oder im Mühlenweg oder in der Mannheimer Straße empfohlen. Oder in der Schmugglerbucht oder beim Bodenseeforum.

Noch sind es laut Polizeibeobachtungen nur zwölf bis fünfzehn Personen, die der Gruppe angehören. Doch jeder einzelne ist einer zu viel.

Zwei alleinerziehende Mütter wollen das nicht mehr hinnehmen und haben den Weg an die Öffentlichkeit gewählt. Sie haben Angst um ihren Nachwuchs. Diese Frauen zeigen erstaunliche Zivilcourage und ihnen gebührt Respekt. Sie haben dem SÜDKURIER offen erzählt, was in den betroffenen Gebieten los ist – Polizei und Jugendamt bestätigen diese Schilderungen.

Konstanz Alkohol, Drogen und Gewalt bei Dreizehnjährigen: Die Gruppe "467" bedeutet eine neue Dimension der Jugendkriminalität in Konstanz Das könnte Sie auch interessieren

Nun sind alle gefordert: Behörden, Eltern, Freunde und Mitmenschen. Ein kriminelles Kind hat offenbar weder sozialen Halt noch Perspektiven – und zu viel Freiraum. Meistens beginnen Probleme im Elternhaus und hören in der Schule nicht auf.

Die Jugendgerichtshilfe prüft im Falle einer Verhandlung soziale Hintergründe, berichtet dem Richter und unterbreitet Vorschläge, welche Maßnahmen, Auflagen oder Hilfeangebote aus sozialpädagogischer Sicht geeignet sind. Ziel ist immer, dass die Jugendliche wieder auf die richtige Bahn kommen. Man kann es ihnen nur wünschen.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein