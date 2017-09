Konstanz Kinder der wallgutschule setzen sich für ihre Mitschüler ein

Auf dem Pausenhof der Wallgutschule gibt es jetzt kleine Sanitäter und Spielanleiter: Die Schule bildet Kinder zu sogenannten Junior- und Pausenhelfern aus.

Eine Gruppe Grundschüler tobt in der großen Pause auf dem Schulhof herum. Nur einer darf nicht mitspielen, er ist traurig. Das ruft Sinan auf den Plan, er ist nämlich ausgebildeter Pausenhelfer und somit für ein Gespräch und Trost zuständig. Der Neunjährige aus der Klasse 4b erzählt: "Ich habe die Gruppe gefragt, warum er nicht mitspielen darf, und auf einmal haben sie es erlaubt. Aber dann wollte der Junge lieber allein sein." Sinan hatte seinen Auftrag erfüllt: Aufmerksam über den Schulhof zu gehen und einzugreifen, wenn es jemandem nicht gut geht.

Sinan ist einer von vielen Pausenhelfern der Wallgutschule, die sich freiwillig melden und am Ende der dritten Klasse an drei Vormittagen lernen, wie sie sich für ihre Schulkameraden einsetzen können. Dazu gehört nicht nur das Trösten. Pausenhelfer schlichten auch bei Streitigkeiten und stellen in jeder großen Pause Spielmaterial wie Hula-Hoop-Reifen, Seile oder Balancierbretter auf den Schulhof und räumen die Sachen auch wieder auf. Die neunjährige Pausenhelferin Manisha aus der 4b erklärt: "Kinder, denen langweilig ist, können auch zu uns kommen und wir bieten ein Spiel an, zum Beispiel Fangi oder Räuber und Gendarm." Der zehnjährige Gabriel aus der 4c ergänzt: "Ich war dabei, als ein Junge mit dem Hinterkopf auf einen Stein geknallt ist. Die ganze Schule stand darum herum und hat geguckt. Ich habe als Pausenhelfer dafür gesorgt, dass die anderen weggehen. Denn für den Verletzten war die Situation nicht schön.

" Sophia aus der 4a fasst zusammen: "Es macht einfach Spaß, für andere Kinder da zu sein, die Streit haben oder keine Spielkameraden." Vor allem für Erstklässler, die sich an der neuen Schule noch orientieren müssen, sei das Angebot wichtig, sagt Schulsozialarbeiterin Annette Dekorsy. Sie hat das Programm initiiert. "Die Pausenhelfer bilden wir seit fünf Jahren aus, sie haben sich bewährt", sagt sie.

Dasselbe gilt für die Juniorhelfer, auch sie sind an der Wallgutschule nicht mehr wegzudenken. Drittklässler lernen, Pflaster zu kleben und Verbände anzulegen, sie erfahren etwas über Bauchschmerzen, Bewusstlosigkeit, Knochenbrüche und Blutungen sowie über den Notruf. "Es melden sich immer sehr viele Interessenten", sagt die zuständige Lehrerin Sandra Pietrusky. Um beide Helfergruppen an der Schule noch bekannter zu machen, erhielten die fertig ausgebildeten Kinder am Montag je eine Urkunde mit ihrem Namen darauf verliehen und jede Menge Applaus von der Schulgemeinschaft. "Wenn sich jemand verletzt hat, sucht nach den Juniorhelfern mit den gelben Warnwesten", sagte Sandra Pietrusky. "Die Pausenhelfer erkennt ihr an den orangefarbenen Westen." Gleich nach der Urkundenverleihung begann die große Pause. Und schon stürmten viele Kinder zu den Kisten mit dem Spielmaterial. Der nächste Einsatz für die fleißigen Pausenhelfer.