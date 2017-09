Konstanz Kikuz bietet Spaß für Kinder auch im Ausweichquartier

Das Kinderkulturzentrum hat sich an seinem neuen Standort eingelebt. Das Programm für Kinder startet am Montag

Die Erdgeschosswohnung im Taborweg 36a ist seit April das neue Zuhause des Kinderkulturzentrums (Kikuz) in Konstanz. „Wir müssen oft improvisieren, aber es ist auch familiärer geworden. Die Kinder können jetzt leichter zwischen den Räumen wechseln“, erzählt Mitarbeiterin Petra Asal. Trotz fehlender Räume und kleinerem Außenbereich bietet das Kikuz auch in diesem Herbst ein bunt gemischtes Programm für Kinder zwischen sechs und vierzehn Jahren an.

Am Montag, 18. September fangen die Angebote im Kikuz wieder an. Dann sind der Spielraum, die beliebte Krea-Werkstatt und der Computerraum erneut geöffnet. Die Filmfreitage, die alle vierzehn Tage stattfindenden, starten am 22. September um 16 Uhr mit dem Dokumentarfilm „Nicht ohne uns“. Der Film erzählt von 16 Kindern aus verschiedenen Ländern, ihren Sehnsüchten und Ängsten. Das Kikuz zeigt die Doku im Rahmen der interkulturellen Woche in Kooperation mit dem Cinestar. Die Regisseurin Sigrid Klausmann-Sittler ist danach für Fragen vor Ort.

In den Herbstferien bietet das Kikuz eine Frühbetreuung für Kinder berufstätiger Eltern und mehrere Ausflüge an. Auch beim Awoli Afrika Festival am 30. September und bei „Petershausen spielt“ am 8. Oktober ist das Kikuz mit dabei. „Am Sonntag, 3. Dezember veranstalten wir zum wiederholten Mal unser Open Air Kino im Innenhof des Rathauses. Dieses Jahr mit dem Film Frau Holle“, berichtet der Pressebeauftragte Gunter Lange.

„Anfang 2019 sind die Bauarbeiten am Raiteberg hoffentlich abgeschlossen. Dann können wir wieder zurückziehen“, sagt Kikuz-Leiter Peter Straub. Bis dahin stehen die Türen am vorübergehenden Standort im Taborweg für Kinder offen. Das Anmeldeformular und ein Wunschzettel sind den Programmheften des Kikuz beigefügt, die in Schulen und öffentlichen Einrichtungen ausliegen. Anmeldeschluss ist Freitag, 29. September.

Das Programm im Internet: www.kikuz.de